Kültür & Sanat George Orwel'ın '1984'ü dizi oluyor

George Orwel'ın '1984'ü dizi oluyor

Kültür & Sanat

George Orwel'ın '1984'ü dizi oluyor

George Orwell'ın listeleri alt üst eden romanı '1984' mini dizi oluyor. Dizi, George Orwell'in aynı adlı bilimkurgu klasiğinden uyarlanan tiyatro oyununu kaynak alacak.

14 Ocak 2021, Perşembe 14:42 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

George Orwell‘in 1949 yılında yayımlanan ve çizdiği distopik gelecekle kendisinden sonra gelen pek çok esere ilham kaynağı olan bilimkurgu klasiği 1984, yeni bir uyarlamayla ekranlara geliyor. Ancak bu kez Orwell’in romanı doğrudan uyarlanmıyor. Bunun yerine Orwell’in klasik romanından uyarlanan aynı adlı tiyatro oyunu kaynak alınıyor.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Apple TV+’ta izleyici ile buluşan Dickinson dizisinin arkasındaki yapım şirketi olan Wiip, Robert Icke ve Duncan Macmillan‘ın yaratıcısı olduğu tiyatro oyununu beş bölümlük bir mini diziye uyarlamak için hazırlıklara başladı.

Filmloverss’ın haberine göre; Icke ve Macmillan uyarlama hakkında yayınladıkları ortak açıklamada, “Gözetlemenin, ‘yalan haber’in ve gerçeğin çürümesinin bu bölünme çağında dünya demokrasi ve hükûmeterle boğuşurken Orwell’in başyapıtının ivediliği inkâr edilemez” ifadelerini kullandı. İkili insanların ekranlarında gördüklerine, pencereden gördüklerinden daha fazla inandığı bu toplum portresinin uyarlaması için televizyonun ideal olduğunu söylerken bu başyapıtın içinde olduğumuz zorlu dönem hakkında neler söyleyebileceğini keşfedecekleri yeni, cesur bir versiyon hazırlayacaklarını ifade etti.


İlgili Haberler
George Orwell'in kitaplarının telif hakları bitti


Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Bütün bilgilerin zaten ellerinde, geçmiş olsun!
Şirin Sever
Şule Özdemir
Noel kartındaki Kate Middleton’dan Burrneshalara…
Şule Özdemir
Burak Akkul
Yakın ve ucuz seyahat tadından yenmez
Burak Akkul
Gözde Hatunoğlu
2021'in ilk festivali 'Milyonfest Online' başlıyor
Gözde Hatunoğlu
Ayça Okay
Çanakkale Bienali ekibinden Troya Kazıları Sanat Ekibi ile ortak çevrimiçi proje: Kanatlı Sözler/Katmanlar
Ayça Okay
Bengisu Özkes
9 Kere Leyla: Gerçeği ancak masallar anlatır
Bengisu Özkes
Gülüm Dağlı
Masumlar Apartmanı: İstanbullu Gelin'e güncelleme gelmiş
Gülüm Dağlı
Gizem Şeho
Yeni çağ yolcuları: Cem Ak feat. Cansu Özdenak
Gizem Şeho
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bu akşam TRT 1'de: Mendilim Kekik Kokuyor filmi konusu nedir?