George R.R. Martin’den Game of Thrones'un finaline dair yeni açıklama Game of Thrones dizisinin ortaya çıkış noktası olan epik roman serisi 'A Song of Ice and Fire’ın yazarı George R.R. Martin serinin aslında nasıl sona ereceğini açıkladı. Finali film yapma fikirlerinin ise HBO tarafından kabul edilmediğini söyledi.