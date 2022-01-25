Gerard Pique, Trabzonsporlu Ahmetcan Kaplan'a yatırım yaptı
Barcelona'nın ve İspanya Milli Takımı'nın yıldız stoperi Pique, Trabzonspor'un genç stoperi Ahmetcan Kaplan'a yatırım yaptı. İspanyol futbolcu Ahmet Can Kaplan'ın NFT kartına 194 euro yatırdı. Türk stoperlerin son yıllarda yükselişte olması Ahmetcan'ın da erkenden dikkat çekmesini sağladı.
25 Ocak 2022, Salı 12:42 Son Güncelleme:
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Ajansspor'da yer alan habere göre, bu sezon Galatasaray maçıyla Süper Lig'de 4. kez forma şansı bulan ve bu şansı çok iyi kullanan genç stoperle ilgili ilginç bir gelişme yaşandı. Bu gelişmeye neden olan kişi ise Barcelona'nın 34 yaşındaki Dünyaca ünlü savunmacısı Gerrad Pique.
Pique son yılların en ilgi çekici dijital verilerinden biri olan NFT ( Non Fungible Token)'de Ahmet Can Kaplan'a yatırım yaptı. İspanyol futbolcu Ahmet Can Kaplan'ın NFT kartına 194 Euroluk yatırım yaptı. Efsane ismin bu hamlesi tüm gözleri genç oyuncuya çevirdi.
Genç futbolcu Trabzonspor'un 2-1 kazandığı Galatasaray maçının son düdüğünün ardından saha içinde diz çökerek gözyaşlarını tutamadı. Ahmetcan'ı takım arkadaşları sarılarak tebrik etti.
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