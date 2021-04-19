GGS borcu olanlar dikkat! Ceza ve faizleri siliniyor...

Bu kişiler, 2021 yılı itibarıyla aylık gelirleri 1.192 liranın üzerindeyse, her ay 107.32 lira GSS primi ödemek zorunda. Ancak çoğu kişi gelir testi yaptırmıyor. Bu yüzden GSS borcu yıllar içinde birikiyor. Bu kişilere de yarayan prim borçlarını yapılandırma süresi 1 Şubat’ta sona ermişti.

30 NİSAN’A KADAR

Ancak GSS prim borçlarından kurtulma fırsatı hâlâ devam ediyor. Daha önce gelir testine girdiği halde prim borcunu zamanında ödeyemeyenler, son 12 günü kaçırmamalı. Bu kişilerin SGK’ya ekstra bir başvuru yapmasına gerek yok. Birikmiş faiz ve ceza otomatik olarak siliniyor. Bunun için 30 Nisan 2021 tarihine kadar ana para borcunun tamamının SGK ile anlaşmalı bankalara ödenmesi gerekiyor.

3.344 LİRA SİLİNECEK

Örneğin; 9.718 lira toplam prim borcu olan bir genel sağlık sigortalısı, 6.374 lira olan anapara borcunu 30 Nisan’a kadar öderse, bu borç için 3.344 lira olan gecikme cezası ve zammı tahsil edilmeyecek. Eğer borç bu tarihe kadar ödenmezse geçmiş dönem borçlarına ilişkin faizler yeniden canlanmış olacak.

GÜCÜ OLMAYANA BEDAVA

Maliye’nin interaktif vergi dairesine (ivd.gib.gov.tr) e-Devlet şifresi ile girildikten sonra GSS prim borçları kolaylıkla görülebiliyor. Ödemeler doğrudan bu sistem üzerinden de yapılabiliyor. Ödeme gücü olmayan, gelir testine girerek GSS primi ödeme yükümlülüğünden kurtuluyor. Gelir testinde; hane içinde kişi başına gelir asgari ücretin 3’te 1’inden (bu yıl için 1.192.50 lira) az çıkarsa prim ödenmiyor. Ödeme gücü olmayanların primini devlet karşılıyor.