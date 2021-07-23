Ghezzal transferinde flaş iddia! Beşiktaş ile anlaştı
Son dakika transfer haberi... Beşiktaş ile Galatasaray'ın transferini uzun süredir bitirmek için uğraştığı Rachid Ghezzal transferinde mutlu sona ulaşan takım siyah-beyazlılar oldu.
23 Temmuz 2021, Cuma 19:20 Son Güncelleme:
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Beşiktaş ile Galatasaray'ı karşı karşıya getiren Rachid Ghezzal transferinde mutlu sona ulaşan takım belli oldu. Uzun süredir iki takımın da transferini bitirmek için uğraş verdiği Cezayirli yıldızın yeni rotası siyah-beyazlı kulüp oldu.
A Spor'un geçtiği son dakika bilgisine göre Beşiktaş, Ghezzal'ın menajeri Anoir Fazuli ile yaptığı son görüşmede 3+1 yıllık sözleşme üzerinde el sıkıştı. Beşiktaş'ın Ghezzal ile anlaşmasının ardından bonservisini elinde bulunduran Leicester City ile pazarlıklarına hız verdi.
Siyah-beyazlı kulübün kısa süre içerisinde İngiliz ekibiyle de anlaşma sağlaması bekleniyor.