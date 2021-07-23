Ghezzal transferinde flaş iddia! Beşiktaş ile anlaştı

Beşiktaş ile Galatasaray'ı karşı karşıya getiren Rachid Ghezzal transferinde mutlu sona ulaşan takım belli oldu. Uzun süredir iki takımın da transferini bitirmek için uğraş verdiği Cezayirli yıldızın yeni rotası siyah-beyazlı kulüp oldu.

A Spor'un geçtiği son dakika bilgisine göre Beşiktaş, Ghezzal'ın menajeri Anoir Fazuli ile yaptığı son görüşmede 3+1 yıllık sözleşme üzerinde el sıkıştı. Beşiktaş'ın Ghezzal ile anlaşmasının ardından bonservisini elinde bulunduran Leicester City ile pazarlıklarına hız verdi.

Siyah-beyazlı kulübün kısa süre içerisinde İngiliz ekibiyle de anlaşma sağlaması bekleniyor.