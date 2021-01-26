Ekonomi Gıda fiyatlarındaki fahiş artışa karşı 81 ilde harekete geçildi

Gıda fiyatlarındaki fahiş artışa karşı 81 ilde harekete geçildi

Ekonomi

Gıda fiyatlarındaki fahiş artışa karşı 81 ilde harekete geçildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan gıdada yaşanan fiyat artışıyla ilgili denetimlerin sıklaştırılmasının yanında ek önlemlerin de alınması talimatını vermişti. Erdoğan'ın talimatının ardından Gıda Komitesi 81 il için harekete geçti.

26 Ocak 2021, Salı 11:11 Son Güncelleme:
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TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile önceki gün yaptığı görüşmede, son günlerde gıdada yaşanan fahiş fiyat artışlarıyla ilgili şikayetleri gündeme getirmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuyla ilgili denetimlerin sıklaştırılmasının yanında buna ek olarak birtakım önlemlerin alınması talimatını vermişti. Erdoğan'ın talimatının ardından harekete geçen Gıda Komitesi'nin perşembe ya da cuma günü toplanarak, fahiş fiyat zamlarına karşı alınacak tedbirleri masaya yatıracağı öğrenildi.

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Ürün bazlı tedbirler alınacak 

Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal sekreteryasında Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli öncülüğünde Gıda Komitesi'nin perşembe ya da cuma günü toplanmayı planladığı öğrenildi.

81 ilde planlama 

Salgınla mücadele sürecinde talebin arttığı tarım ve gıda ürünlerinde yüksek fiyat artışlarını önlemek için alınacak tedbirleri görüşecek olan Komite'nin ucuza tüketim seferberliği kapsamında ürün bazında tedbirler alacağı belirtildi. Bu kapsamda ihtiyaca göre vergiler yeniden düzenlenecek, bazı ürünlerde ihracat kısıtlamasına gidilecek, kritik ürünlere alım garantisi verilecek. 81 ilde planlama yapılarak arz açığı ürünlere öncelik verilecek, stok ve piyasa takibi etkin şekilde yapılacak.

Ayçiçek yağı, bebek masası, yumurta masada 

Gıda Komitesi toplantısında, üretim, ticaret, stoklama, dağıtım, ani fiyat dalgalanmalarına karşı alınacak tedbirler, bazı gıda ürünlerinde eksiklik yaşanmaması, maliyetleri düşürecek yapısal çözümler değerlendirilecek. Bir önceki Gıda Komitesi toplantısında 270 ürünün yakın takibe alındığı açıklanırken, bu toplantıda da özellikle son günlerde fiyatları aşırı artış gösteren zeytinyağı, ayçiçek yağı, bebek maması ve yumurta gibi ürünler için tüketiciyi koruyacak adımların atılması bekleniyor.

İhtiyaca bağlı ihracat 

Gıda ürünlerinde eksiklik yaşanmaması ve ani fiyat dalgalanmalarına karşı alınacak tedbirler de görüşülecek. Geçen yıl Kovid-19 salgını nedeniyle ihtiyacın arttığı limon, soğan, patates gibi ürünlerde ihracat izne bağlanırken, bu toplantıda da ürün bazlı ihtiyaç analizi yapılarak, hangi ürünler için ihracat izni gerektiği değerlendirilecek.

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