Bu açıklamaların ardından Giresunspor'dan yapılan yazılı açıklama ile iddialara cevap verildi. Açıklamada şunlar yazıldı:

Bazı basın yayın organlarında ve sosyal mecralarda futbolcumuz Younousse Sankhare ile ilgili yer alan asılsız haber ve iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Kulübümüzü suçlayıcı ve küçük düşürücü bu art niyetli tutum ve davranışları tamamıyla reddediyoruz. Konu ile ilgili tüm hukuki süreçler başlatılmış olup kulübümüz tarafından detaylı bilgilendirme kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır. Bugüne kadar kadromuza kattığımız hiç bir futbolcumuz ile böyle bir problem yaşamadığımız gibi kadromuzda yer alan ve ailemizin bir parçası olarak gördüğümüz tüm oyuncularımızın gerek şehrimizde gerekse takımımızda bulunmaktan gayet mutlu olduklarının bilinmesini ister, konunun takdirini kamuoyuna bırakırız.

Giresunspor'un açıklamada neden "Bazı basın yayın organlarında futbolcumuz ile ilgili iddialar yer almaktadır" dediği ise bilinmiyor.

Çünkü oyuncu direkt olarak Fransız basınından L'Equipe'e röportaj vermişti.

Younousse Sankhare, bu sezon Giresunspor’da 9 maçta forma giydi. En son 11. haftadaki Antalyaspor karşısında oynayan Sankhare, 13 maçtır kadroya alınmıyor.



