Yunan mutfağında ‘tirokafteri’ adıyla yer Girit ezmesi, hem meze olarak hem de kahvaltıda tüketebileceğiniz enfes bir lezzet. Peki, Girit ezmesi nasıl yapılır? Girit ezmesi tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

Girit ezmesi tarifi

Girit ezmesi malzemeleri

150 gram tam yağlı beyaz peynir

3 yemek kaşığı lor

3 yemek kaşığı dövülmüş ceviz içi

4 yemek kaşığı dövülmüş Antep fıstığı

3 yemek kaşığı dövülmüş badem

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 diş sarımsak

Süslemek için:

Kırmızı toz biber

Dereotu

Girit ezmesi yapılışı

Sarımsağı ezip derin bir kaseye alın. Üzerine peynirleri ve zeytinyağını ekleyip çatalla ezerek harmanlayın. İrice dövdüğünüz Antep fıstığı ceviz ve bademi de ilave edip güzelce karıştırın. Biraz daha yumuşak bir kıvam isterseniz zeytinyağı miktarını artırabilirsiniz. Servis tabağına aldıktan sonra dilerseniz üzerine kırmızı toz biber ve ince kıyılmış dereotu serpiştirebilirsiniz.



