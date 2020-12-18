Girit ezmesi nasıl yapılır? Girit ezmesi tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası
Son zamanların en popüler tariflerinden biri olan Girit ezmesi, peynirle yapılan enfes biz meze. Meze çeşidi arayanlar Girit ezmesi nasıl yapılır merak ediyor. Girit ezmesi tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...
18 Aralık 2020, Cuma 10:38 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Yunan mutfağında ‘tirokafteri’ adıyla yer Girit ezmesi, hem meze olarak hem de kahvaltıda tüketebileceğiniz enfes bir lezzet. Peki, Girit ezmesi nasıl yapılır? Girit ezmesi tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...
Girit ezmesi tarifi
Girit ezmesi malzemeleri
- 150 gram tam yağlı beyaz peynir
- 3 yemek kaşığı lor
- 3 yemek kaşığı dövülmüş ceviz içi
- 4 yemek kaşığı dövülmüş Antep fıstığı
- 3 yemek kaşığı dövülmüş badem
- 4 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 diş sarımsak
- Süslemek için:
- Kırmızı toz biber
- Dereotu
Sarımsağı ezip derin bir kaseye alın. Üzerine peynirleri ve zeytinyağını ekleyip çatalla ezerek harmanlayın. İrice dövdüğünüz Antep fıstığı ceviz ve bademi de ilave edip güzelce karıştırın. Biraz daha yumuşak bir kıvam isterseniz zeytinyağı miktarını artırabilirsiniz. Servis tabağına aldıktan sonra dilerseniz üzerine kırmızı toz biber ve ince kıyılmış dereotu serpiştirebilirsiniz.
;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
BUNLARI DA OKUYUN