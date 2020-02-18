Bingöl Karlıova’ya bağlı Taşlıçay köyünde doğan ve 15 yaşındayken çalışmak için İstanbul’a göç eden Abdülhalim Demir (39), 5.5 yıl boyunca, kumaşa eskimiş görüntüsü kazandırmak için uygulanan ‘kot kumlama’ işinde çalıştı. Bu süre boyunca işlem için kullanılan deniz kumundan açığa çıkan ‘silika’ adlı minerali solumak zorunda kaldı. Bu nedenle hastalanan Demir’e 2007’de ‘silikozis’ teşhisi koyuldu. Akciğerlerinin yüzde 46.2’sini kaybeden Abdülhalim Demir, 2008’de ‘Kot Kumlama İşçileri Dayanışma Komitesi’ni kurdu.

Kot kumlama yasaklandı

Bu komitenin çabaları sonucu 2009’da ‘kot kumlama’ yasaklandı. 2010’da ‘silikozis’ tedavisi ücretsiz hale geldi ve 2011’de bu hastalara emeklilik hakkı tanındı.

‘Temiz Giysi Ağı’ adlı oluşumla iş birliği yaparak 100’den fazla markayı ‘kot kumlama’dan vazgeçiren Demir, 2013’te ‘Temiz Giysi Kampanyası Türkiye Derneği’ni kurdu. Demir “Çevreye ve doğaya zarar vermeyen, çocuk emeği kullanılmayan, işçilerine insanca yaşayacakları ücretin verildiği, işçi hayatını riske atmadan üretilen kıyafetler ‘Temiz giysi’dir” dedi.

Kendi kotunu yarattı

Kimse taşıdığı kıyafetler üzerinde başka birinin kanının olmasını istemeyeceğini söyleyen Abdülhalim Demir, kendi kot markasını da yarattı. Demir “Amacımız markalara ‘Bakın biz bunu bu şekilde yapıyor ve para kazanabiliyoruz. Siz de böyle yapabilirsiniz’ demek. Yüzde 100 geri dönüştürülebilir, vegan giysiler üretiyoruz” dedi.



