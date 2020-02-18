'Giydiklerimiz kimseyi öldürmesin' dedi, vegan giysi üretmeye başladı
İstanbul’da yaşayan Abdülhalim Demir, 5 buçuk yıl boyunca, kumaşa eskimiş görüntüsü kazandırmak için uygulanan ‘kot kumlama’ işinde çalıştı. Bu süre boyunca silika’ adlı minerali solumak zorunda kalan Demir, hastalandı ve akciğerlerinin yüzde 46’sını kaybetti. ‘Giydiklerimiz kimseyi öldürmesin’ diyen Demir, sağlıklı, geri dönüştürülebilir, vegan kot markası yarattı.
18 Şubat 2020, Salı 10:16 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Bingöl Karlıova’ya bağlı Taşlıçay köyünde doğan ve 15 yaşındayken çalışmak için İstanbul’a göç eden Abdülhalim Demir (39), 5.5 yıl boyunca, kumaşa eskimiş görüntüsü kazandırmak için uygulanan ‘kot kumlama’ işinde çalıştı. Bu süre boyunca işlem için kullanılan deniz kumundan açığa çıkan ‘silika’ adlı minerali solumak zorunda kaldı. Bu nedenle hastalanan Demir’e 2007’de ‘silikozis’ teşhisi koyuldu. Akciğerlerinin yüzde 46.2’sini kaybeden Abdülhalim Demir, 2008’de ‘Kot Kumlama İşçileri Dayanışma Komitesi’ni kurdu.
Kot kumlama yasaklandı
Bu komitenin çabaları sonucu 2009’da ‘kot kumlama’ yasaklandı. 2010’da ‘silikozis’ tedavisi ücretsiz hale geldi ve 2011’de bu hastalara emeklilik hakkı tanındı.
‘Temiz Giysi Ağı’ adlı oluşumla iş birliği yaparak 100’den fazla markayı ‘kot kumlama’dan vazgeçiren Demir, 2013’te ‘Temiz Giysi Kampanyası Türkiye Derneği’ni kurdu. Demir “Çevreye ve doğaya zarar vermeyen, çocuk emeği kullanılmayan, işçilerine insanca yaşayacakları ücretin verildiği, işçi hayatını riske atmadan üretilen kıyafetler ‘Temiz giysi’dir” dedi.
Kendi kotunu yarattı
Kimse taşıdığı kıyafetler üzerinde başka birinin kanının olmasını istemeyeceğini söyleyen Abdülhalim Demir, kendi kot markasını da yarattı. Demir “Amacımız markalara ‘Bakın biz bunu bu şekilde yapıyor ve para kazanabiliyoruz. Siz de böyle yapabilirsiniz’ demek. Yüzde 100 geri dönüştürülebilir, vegan giysiler üretiyoruz” dedi.