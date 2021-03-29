Göbek Deliği İltihabı Nedir?

Her yaştan insanlarda göbek deliği iltihabı yaşanabiliyor. Göbek deliği içerisinde biriken kir, bakteri ve mantar ilerleyen dönemde göbek deliğinde enfeksiyon yaratabiliyor. Özellikle de gerekli tedavi erken bir zamanda yapılmaz ise bu durum da yaşamı tehdit edebilir. Yeni doğan bebeklerin göbek deliğinde oluşan iltihap ve enfeksiyon kana karıştığında vücuda yayılma riski de artıyor.

Kişi doğru bakım uyguladığı takdirde enfeksiyonların da önüne geçilebilir. Bu nedenle göbek deliğinde oluşan iltihap temizlenerek enfeksiyon riski ortadan kalkmalıdır. Kişinin göbek deliğinde oluşan yangılar genel olarak göbek deliği enfeksiyonu olarak bilinmektedir. Göbek deliğinin yapısı gereği bakteri ve mantarlar göbek deliğine yerleştiği takdirde hızla çoğalabilirler. Bu durumda da göbek deliği iltihabı olur. Yeni doğan bebeklerin vücudu hassas olduğu için göbek bağı düşmeden ve ya göbek bağı düştükten sonra iltihap riski olabilir.

Göbek Deliği İltihabı Neden Olur?

Göbek deliği iltihabının birbirinden farklı nedenleri olabilir. Göbek deliği iltihabı bebeklerde, çocuklarda ve yetişkinlerde sık sık görülebilir. Özellikle çocuklarda ortaya çıkan göbek deliği iltihabının pek çok nedeni olabilir. Özellikle kötü hijyen alışkanlığı, yapısal bir biçimde göbek çukurunun dar olması, piercing kullanımı, aşırı şekilde kilo alınması, aşırı terleme ve göbek deliğinin çok fazla kurcalanması sonucunda göbek deliğinde iltihap oluşabilir.

Özellikle de kıyafetlerden artan yün, iplik ve benzer kısımların göbek deliğinde toplanması da uzun süre sonrasında göbek deliği iltihabına yol açabilir. Göbek deliği iltihabının en önemli belirtisi göbek deliğinden sıvı gelmesidir. Göbek deliği iltihabı enfeksiyonunun yayılmaması için dikkatli davranılmalıdır.

Göbek Deliği İltihabı İçin Hangi Doktora Gidilir?

Her yaştan kişilerde göbek deliği iltihabı görülebilir. Göbek deliğinin kirlenmesi ve içerisinde kir birikmesi nedeni ile oluşan göbek deliği iltihabının tüm vücuda yayılmaması için mutlaka erken önlem alınması gerekir. Göbekte şiddetli ağrı ve akıntı olduğu takdirde bu belirti ciddiye alınmalıdır. Göbekte kötü ve rahatsız edici akıntıların yanı sıra göbek etrafında kaşıntı ile kızarıklık da ciddiye alınmalı. Bu belirtiler görüldüğü andan itibaren mutlaka uzman bir doktora gitmek gerekir. Göbek deliği iltihabı yaşayan kişiler genel cerrahi bölümündeki doktorlara gidebilirler. Göbek deliği iltihabına genel cerrahi bölümü bakar. Burada bulunan doktor en doğru tedavi yöntemini belirler.

Göbek Deliği İltihabı Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Göbek deliği iltihabı yaşayan kişiler belirtilerin görüldüğü andan itibaren bunu mutlaka dikkate almalılar. Özellikle de belirtilerin ardından mutlaka bir doktora gitmek gerekir. Göbek deliği iltihabının erken belirlenmesi sonucu tedaviye başlanır. Göbek deliği iltihabının tedavisi hastanın enfeksiyon şiddeti ile hastanın yaşına göre belirlenir. Özellikle yeni doğan bebeklerde enfeksiyon hızla kana karışabilir.

Bu şekilde iltihabın vücuda yayılma olasılığı da çok fazladır. İleri derecede göbek iltihabı durumunda hastanın birkaç gün hastaneye yatırılması söz konusu olabilir. Bu hastane yatışı gerçekleştiğinde damar içinden de antibiyotik tedavisine başlanır. İlaç tedavisinin yanı sıra göbek deliği iltihabı yaşayan hastaların bakım ve temizliğe de çok dikkat etmeleri gerekmektedir. Özellikle de bebeklerde göbek deliği iltihabı şiddetli şekilde yaşanıyor ise bebek hastaneye yatırılarak tedavi edilmelidir. Göbek deliği iltihabı daha hafif olduğunda ilaç kullanımı ve hijyenik bir bakım yapılabilir. Özellikle çocuklarda ve üç aydan büyük bebeklerde ayakta tedavi yöntemi uygulanabilir.

Yenidoğan Bebeklerde Göbek Bakımı

Göbek deliği iltihabı tedavi edilmediği takdirde hızla vücuda yayılarak yaşamı tehdit etmektedir. Bu nedenle özellikle yenidoğan bebeklerin göbek bakımına çok dikkat edilmesi gerekir. Bebeklerin göbek bölgesi kuru ve çok temiz tutulmalıdır. Özellikle yenidoğan bebeklerde göbek kordonu düşene kadar o bölgeye fazla dokunulmamalıdır. Yetişkinler ise her banyonun ardından göbek deliğini iyi temizleyip doğru bir şekilde de kurulamalılar.





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