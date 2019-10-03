Gökçe Bahadır hem boks hem yoga yapıyor

Haftanın 3 günü Güliz Yılmaz ile yoga yapıyor. İki günü de Burak Uğur’dan kick boks dersleri alıyor.

'Hem stres atıyorum hem dinç kalıyorum'

Gökçe Bahadır, “Hem stres atıyorum, hem de dinç kalıyorum” diye konuşuyor.

Gökçe Bahadır'ın antrenmandan paylaştığı bir kare...

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Halil Kalmuk/ POSTA



