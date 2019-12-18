Instagram hesabından paylaşımda bulunan Gökhan Çıra, şu sözleri kullandı:

''Öncelikle herkese merhaba. Dün yaşanan tatsız olaydan dolayı başta Ultraslan'dan, bütün taraftarlardan özür dilerim, kimseyle bir sorunum yoktur. Sadece eskiden yaşanan olaylardan dolayı biraz doluydum. Tekrar Fatih hocadan ve Ultraslan'dan özür dilerim.''

İşte Gökhan Çıra'nın paylaşımı:





Gökhan Çıra'nın eşi Selin Ciğerci de hemen ardından bir paylaşımda bulundu.

Selin Ciğerci'nin paylaşımı şöyle;

''Gökhan ekmek yediği Galatasaray’dan özür dilemelidir. Kendi adıma Galatasaray taraftarından ve Fatih Hocadan özür dilerim. Gökhan’ın da özür dilemesi gerekiyor. Yaptığı yanlıştı''

#olayıngeçmişi

Gökhan Çıra'dan Fatih Terim'e şok sözler: "Mafya mısın?"

Gökhan Çıra maç sonunda "Fatih Terim'in ekibinden biri maç sonunda geldi bana yumruk attı. Fatih Terim de yardımcıya beni soruyor. Sen kimsin? Mafya mısın? Futbolun mafyası sen misin?" demişti.

İşte Gökhan Çıra'nın açıklamaları;

"Maç bitmeden Muslera 5 dakika yedek kulübesine laf atıyordu. Geldi yanıma, küfür falan etmeye başladı. Fatih Terim'in ekibinden biri maç sonunda geldi bana yumruk attı."

'Sen kimsin? Mafya mısın?'

Fatih Terim de yardımcıya beni soruyor. Sen kimsin? Mafya mısın? Futbolun mafyası sen misin? Galatasaray altyapısında oynadım, orada ne olduğunu kimse bilemez. Ben ne yaşandığını bildiğim için bir cephe aldım, orada 2-0 kazanmışım, sevinmeyecek miyim? Sevineceğim tabii, az bile yaptım. Buna tepki gösteriyorlarsa diyorum ki gidin PSG'yi yenin, Real Madrid'e karşı böyle oynayın. Galatasaray altyapısından çıktım diye Galatasaraylı olacak durumum yok.

Bu haberi de okudular Gökhan Çıra'dan Fatih Terim'e şok sözler: "Mafya mısın?"

Bu haberi de okudular Tuzlaspor-Galatasaray maçı sonrası olaylar çıktı

Bu haberi de okudular Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atladı

Bu haberi de okudular Gökhan Çıra kimdir? Galatasaray maçında Gökhan Çıra dayak mı yedi?