Gökhan Çıra maç sonunda "Fatih Terim'in ekibinden biri maç sonunda geldi bana yumruk attı. Fatih Terim de yardımcıya beni soruyor. Sen kimsin? Mafya mısın? Futbolun mafyası sen misin?" dedi.

İşte Gökhan Çıra'nın açıklamaları;

"Maç bitmeden Muslera 5 dakika yedek kulübesine laf atıyordu. Geldi yanıma, küfür falan etmeye başladı. Fatih Terim'in ekibinden biri maç sonunda geldi bana yumruk attı."

'Sen kimsin? Mafya mısın?'

Fatih Terim de yardımcıya beni soruyor. Sen kimsin? Mafya mısın? Futbolun mafyası sen misin? Galatasaray altyapısında oynadım, orada ne olduğunu kimse bilemez. Ben ne yaşandığını bildiğim için bir cephe aldım, orada 2-0 kazanmışım, sevinmeyecek miyim? Sevineceğim tabii, az bile yaptım. Buna tepki gösteriyorlarsa diyorum ki gidin PSG'yi yenin, Real Madrid'e karşı böyle oynayın. Galatasaray altyapısından çıktım diye Galatasaraylı olacak durumum yok.

Tur atlayan taraf Galatasaray oldu

Galatasaray, ilk maçta 2-0 mağlup olduğu Tuzlaspor'u deplasmanda 4-0 mağlup etti ve Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atlayan taraf oldu. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Nagatomo, 16. dakikada Falcao, 45. dakikada Feghouli ve 90+2. dakikada Belhanda kaydetti.

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