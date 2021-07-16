Gökhan Gönül Çaykur Rizespor'da
Fenerbahçe'de ayrılan Gökhan Gönül Rizespor ile resmen anlaştı. Gökhan Gönül 2 yıllık sözleşmeye imza attı.
16 Temmuz 2021, Cuma 15:04 Son Güncelleme:
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Çaykur Rizespor Gçkhan Gönül transferini duyurdu. Gönül'ün eşinin istememesi nedeniyle Rize'ye gitmeyeceği iddia edilmişti. Ancak transfer sonuçlandı ve imzalar atıldı. Çaykur Rizespor ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Gökhan Gönül, yeni takımında da 77 numaralı formayı giyecek.
https://twitter.com/CRizesporAS/status/1416004046352232450
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