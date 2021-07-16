Çaykur Rizespor Gçkhan Gönül transferini duyurdu. Gönül'ün eşinin istememesi nedeniyle Rize'ye gitmeyeceği iddia edilmişti. Ancak transfer sonuçlandı ve imzalar atıldı. Çaykur Rizespor ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Gökhan Gönül, yeni takımında da 77 numaralı formayı giyecek.







