Futbol Gökhan Gönül Çaykur Rizespor'da

Gökhan Gönül Çaykur Rizespor'da

Futbol

Gökhan Gönül Çaykur Rizespor'da

Fenerbahçe'de ayrılan Gökhan Gönül Rizespor ile resmen anlaştı. Gökhan Gönül 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

16 Temmuz 2021, Cuma 15:04 Son Güncelleme:
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Çaykur Rizespor Gçkhan Gönül transferini duyurdu. Gönül'ün eşinin istememesi nedeniyle Rize'ye gitmeyeceği iddia edilmişti. Ancak transfer sonuçlandı ve imzalar atıldı. Çaykur Rizespor ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Gökhan Gönül, yeni takımında da 77 numaralı formayı giyecek.



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