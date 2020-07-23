Gökhan Töre Beşiktaş'a geri dönüyor
Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'da forma giyen Gökhan Töre'nin Beşiktaş'a geri dönmesinin an meselesi olduğu öğrenildi.
23 Temmuz 2020, Perşembe 10:02 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta Gökhan Töre sesleri... Siyah Beyazlılar'da teknik direktör Sergen Yalçın'ın Gökhan Töre'yi istediği ve 28 yaşındaki oyuncunun da İstanbul'a dönmeye 'Evet' dediği belirtildi.
Ortacizgi.com'un haberine göre 28 yaşındaki oyuncu Beşiktaş'a gelmek için Yeni Malatyaspor'daki alacaklarından vazgeçti ve yönetimden bonservisini istedi. Başarılı oyuncu bu sene çıktığı 27 maçta 2 gol 5 asistlik performans sergiledi.
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