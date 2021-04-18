Gökhan Töre, Halis Özkahya ile otoparkta konuştu

Ankaragücü maçının son anlarında Paintsil’i düşürerek penaltıya sebep olan Beşiktaşlı Gökhan Töre’nin, Vodafone Park’ın otoparkında hakem Halis Özkahya ile karşılaştığı ortaya çıktı. Gökhan’ın penaltı sorması üzerine Özkahya’nın, “Yardımcı hakemle ileşitim kurdum. ‘Kesin penaltı’ deyince penaltıyı verdim” dediği aktarıldı. Gökhan Töre’nin bu cevap üzerine bir şey demeden arabasına bindiği ifade edildi.

Milliyet