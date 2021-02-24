Gökhan Türkmen, Milliyet Instagram hesabından canlı yayınlanan 'Melis Baştuğ ile Haftanın Konuğu' programına katıldı.

Görüşmeyeli nasılsın Gökhan?

Gayet iyiyiz, şimdilik sıkıntı yok, her şey yolunda.

Guy-Manuel de Homem-Christo ve Thomas Bangalter’den oluşan Fransız elektronik ikilisi Daft Punk, 28 yıllık birlikteliklerini sonlandırdıklarını açıkladı. Daft Punk, 28 yılda 12 Grammy adaylığı, 6 ödül, 4 stüdyo albümü, 2 belgesel, 1 film, 2 canlı albüm ve bir soundrack'e imza attı.

İki gündür bu konuyu konuşuyoruz. Ayrılıklarını güzel bir şova dönüştürmüşler, güzel fikir. Elektronik müziği iyi yönde etkilemiş iki farklı adamın neler yapacağını çok merak ediyorum. Onları kaybetmedik! Ben heyecanlıyım.

'Yüzüme Vurma' parçası 2020'de çok ses getirdi. 'Deli' parçasının dinlenmeleri de çok yüksek. Pandemi sürecinde en çok üreten sanatçılardan birisin.

Albüm zaten çıkacaktı. Dört şarkı bitmiş gibiydi, sadece küçük nüanslar kalmıştı. Bu süreci çok boş geçirmeyi seven biri değilim. Elimden geldiği kadar 'ne yapabiliyor'uma baktım. Kendi fikrimce ve içimden geldiği gibi bir şeyler yapıp, Mert Carim'le denk gelip 'Deli’yi yaptık. 'Yüzüme Vurma' şarkısı ise bu döneme ait bir şey bırakmamız gerektiğinden bizim durumumuzu, mevzuyu anlatan, yıllar sonra dönüp baktığımızda 'bu şarkıyı ne zaman çıkarmıştık?' diyebileceğimiz bir çalışma oldu.

2020 yılında GTR Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini alan 'Mavi' şarkısının ağırlıklı olarak rock sound'a sahip olması ayrı bir keyif verdi. Şarkının en önemli yanı ise Nil Rona'yla söylemiş olman. İleride kızlarınla farklı projeler üzerine düşüncelerin var mı?

Nil’in ağzından Ada’ya yazdığım bir şarkı. İkisiyle de ilgili kafamda çok şey var, nasıl bir yol izleyeceğimizi takip ederek görmeye çalışıyoruz. Müzik her zaman ikisinin de içinde olacaktır. Ada da fena değil bu konuda, ileride başka meslek sahibi olsalar da mutlaka müzikle ilgili fikirleri, bilgileri, ritim duyguları olacağına eminim.

'Romantik' albümün buram buram romantizm kokuyor. Dört yeni şarkının yer aldığı albümünde enstrüman zenginliği her zamanki gibi dikkat çekiyor. En son çalışman 'Yalnızım Ulan' ile yalnızları yalnız bırakmadın.

Albüm romantik bir albüm tabii ki, ama romantik bir adamın romantizmi değil. Albümün ismini ararken, ‘romantizm akımını’ okuyunca oradaki yaşanan ne maksatla yapılmış olduğuyla alakalı okuduğum şeyler kafamdaki albüm içerisindeki Gökhan’ı çok özdeşleştiren şeyler oldu. O yüzden de adı ‘Romantik’ olsun istedim. Tabii ki hüzünlü, hissiyatı yüksek ve duygusal. Söz ve müzikte benim ismim çok geçtiği için biraz daha bana yakın ve benim karakterimi anlatan bir albüm oldu. Bilerek sona saklanan şarkılar 'Yalnızım Ulan’da 4’lünün içine girmiş oldu. Aslında 'Derdim’ ile çıkış yaptık. Söz ve müziği bana ait, Sinem’e (Aksoy) yazdığım bir şarkıydı yıllar evvel. Aranje açısından çok farklı bir şarkı olduğunu düşünüyorum. Bana da çok güzel bir hissiyat veriyor, albüm içerisinde de kaliteli bir şarkı oldu. Kolay algılanabilen ve prodüksiyon açısından da sanatsal olduğunu düşünüyorum. Çok duyguyu barındırıyor, ruhu çok yüksek bir albüm.

'ÇOK HEYECANLIYIZ'

Sinem için yazdığın başka şarkılar var mı?

Şarkılar yapıyorum, bu şarkılar biraz daha hareketli ve dans şarkıları. Terslik çıkmazsa mayıs-haziran ayına doğru bir dans albümü yapacağım. İnsanların üzerindeki stresi atıp, ritim duygusuna kapılıp, dans ederek keyifleneceklerini düşünüyorum. 10 şarkılık albüm olarak çıkacak, bütün şarkıları Mert Carim'le yapıyoruz, çok heyecanlıyız.

Bu arada çıkış şarkın 'Derdim', 'Universal Hollanda New Friday' listesine girdi.

Universal ile bir anlaşmamız vardı. Sağ olsunlar destek oldular. Senin de dediğin gibi Londra ve Hollanda'da New Friday listesine girdi.

Şarkı sözleriyle ruha, melodileriyle kulağa kendini işleyen müzisyen ya da grup?

Metallica

Anathema

Pink Floyd

Sosyal sorumluluk projelerine devam mı?

Sosyal sorumluluk projeleri devam. Melike Turgut korusu artık orman statüsünde. Melis Özsosyal adına yaptığımız bir orman çalışmamız var. 'Yüzüme Vurma'nın tüm geliri Ege Orman Vakfı'na aktarılıyor.

'Clubhouse' ile farklı kitlelerin buluşuyor. Bu uygulama ilgini çekti mi?

‘Yalnızım Ulan’ şarkısının lansmanını orada yaptık, sevenlerimizle buluşma fırsatımız oldu.

GTR müzik şirketin gün geçtikçe daha da büyüyor...

Teşekkür ederim. Özellikle Sinem, Fatih, Esra, Sema ve Eda bu konuda sıkı çalışıyorlar. Ben işin daha çok müzik kısmında olduğum için arkadaşlarımızın çıkacak olan şarkılarının son kararını veren adam oluyorum. Özellikle bu dönemde hiçbir şeyi kapatmamaya ve ara vermemeye gayret gösterdik. Güzel gidiyor, mutluyuz. Bu şirketi ileride çocuklarımıza iyi bir şekilde bırakabilme derdindeyiz. Çok değerli sanatçılarımız ve dostlarımız oluyor. Sanatçıları koruyan bir tavrımız var. Maddi manevi elimizden geldiği kadar onların sanatını özgürce ifade edebilecekleri bir platforma sadık kalacağız inşallah.



