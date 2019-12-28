Bir bebeğin kaybını deneyimleyenler için, gökkuşağı bebeğinin doğuşu muazzam bir sevinç ve iyileşme zamanıdır.

Gökkuşağı bebeği, düşük, bebek kaybı, ölü doğum veya yenidoğan ölümü nedeniyle bebeği kaybettikten sonra doğan sağlıklı bir bebek için üretilen bir isimdir.

Gökkuşağı bebekleri, ebeveynlerin bir kayıptan sonra iyileşmelerine yardımcı olabilecek güçlü etkileri nedeniyle genellikle 'mucize' bebekler olarak tanımlanır. Bununla birlikte, gökkuşağı gebelikleri güçlü kaygı, suçluluk ve hatta korku duyguları yaşayabilir.

Sağlıklı olan bir bebeği kutlarken ölen bir bebeği onurlandırma annede çelişkili duygular yaratabilir. Her yıl doğan gökkuşağı bebeklerinin tam sayısı bilinmemektedir.

Gökkuşağı bebeği olacak hamileleri neler bekliyor?

Bir gökkuşağı bebeği bekliyorsanız, yaşayabileceğiniz bazı şeyler şunlardır:

Gökkuşağı gebelikleri genellikle duygusal olarak karmaşıktır ve rahatlama, heyecan ve sevinçle birlikte keder ve suçluluk duygularını içerir.

Eşinizin desteğini alarak, tıp uzmanlarına danışarak ve kayıp yaşayan başkalarıyla bağlantı kurmak bu dönemde önemlidir.

Bebek kaybı yaşayan kadınlar doğum sonrası depresyon ve anksiyete için yüksek risk altındadır. Bu süre zorsa ihtiyacınız olan yardım ve bakımı almak için bir danışman veya akıl sağlığı uzmanıyla birlikte çalışabilirsiniz.

Bebeğinizi kaybetmenin acı ve kederinden duygusal olarak tam olarak iyileşmek imkansız gibi görünse de, yardımcı olacak kaynaklar vardır.

Anksiyete , gökkuşağı bebeğine hamile olan herkes için ortak bir duygudur. Bu normal ve anlaşılabilir. Arkadaşlarınıza, aile üyelerinize veya bir destek grubuna ulaşmak isteyebilirsiniz. Kaygınızı yönetmenin yolları konusunda bir danışman veya akıl sağlığı uzmanıyla da çalışabilirsiniz. Örneğin, günlük tutma, duygularınızı ve duygularınızı not etmek için yararlı olabilir. Bir gökkuşağı bebeğine hamileyken kişisel bakım da önemlidir.

Unutmayın: Keder yorucu olabilir ve hatta daha fazlasını beklerken. Bu süre zarfında ihtiyacınız olan yardımı çevrenşzdekilerden isteyin.

Gökkuşağı bebeğini izleme

Doktorunuz hamileliğiniz sırasında hangi testleri yapacakları konusunda bilgi verecektir. Dikkatli izleme, gökkuşağı bebeğinizi sağlıklı bir şekilde dünyaya getirmenizi sağlayacaktır.

Bebeğinizin vuruşlarını saymak, evde sağlığını izlemenin bir yoludur. Tekme saymak önemlidir çünkü üçüncü üç aylık dönemdeki bir değişiklik genellikle ilk sıkıntı belirtisidir. Yaklaşık 28 haftadan başlayarak, bebeğinizin vuruşlarını her gün aynı saatte sayabilirsiniz . Bebeğiniz için neyin normal olduğunu bilmek rahatlatıcı olabilir.

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