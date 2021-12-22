Gol krallığı yarışında 3 büyüklerden oyuncu yok
Süper Lig'de gol krallığı yarışı bu sezon kısır geçiyor. 18 maç geride kalırken henüz çift hanelere ulaşan oyuncu olmadı. Bir diğer ilginç istatistik ise 3 büyüklerden hiçbir oyuncunun listede yer alamaması oldu.
22 Aralık 2021, Çarşamba 13:32 Son Güncelleme:
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Süper Lig'de gol krallığı yarışının zirvesinde Trabzonspor'dan Cornelius, Başakşehir'den Stefano Okaka ve Karagümrük'ten Pesic bulunuyor. 9 golle zirveyi paylaşan 3 oyuncunun ardından gelen hiçbir Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray oyuncusu yok.
3 büyüklerden zirveye en yakın isim 6 gollü Batshuayi ve Mesut Özil. Bu iki isimden sonra ise 5'er gollü Mostafa Mohamed ve Cyle Larin geliyor.
Listenin zirvesi şöyle:
- 9 gol Andreas Cornelius
- 9 gol Stefano Okaka
- 9 gol Aleksandar Pesic
- 8 gol Mame Thiam
- 7 gol Anastasios Bakasetas
- 7 gol Andrea Bertolacci
- 7 gol Famara Diedhiou
- 7 gol Karamoko Bamba
- 7 gol Mame Diouf
- 7 gol Mustapha Yatabare
- 7 gol Umut Bozok