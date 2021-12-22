Gol krallığı yarışında 3 büyüklerden oyuncu yok

Süper Lig'de gol krallığı yarışının zirvesinde Trabzonspor'dan Cornelius, Başakşehir'den Stefano Okaka ve Karagümrük'ten Pesic bulunuyor. 9 golle zirveyi paylaşan 3 oyuncunun ardından gelen hiçbir Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray oyuncusu yok.

3 büyüklerden zirveye en yakın isim 6 gollü Batshuayi ve Mesut Özil. Bu iki isimden sonra ise 5'er gollü Mostafa Mohamed ve Cyle Larin geliyor.

Listenin zirvesi şöyle: