Futbol Gol krallığı yarışında 3 büyüklerden oyuncu yok

Gol krallığı yarışında 3 büyüklerden oyuncu yok

Futbol

Gol krallığı yarışında 3 büyüklerden oyuncu yok

Süper Lig'de gol krallığı yarışı bu sezon kısır geçiyor. 18 maç geride kalırken henüz çift hanelere ulaşan oyuncu olmadı. Bir diğer ilginç istatistik ise 3 büyüklerden hiçbir oyuncunun listede yer alamaması oldu.

22 Aralık 2021, Çarşamba 13:32 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Süper Lig'de gol krallığı yarışının zirvesinde Trabzonspor'dan Cornelius, Başakşehir'den Stefano Okaka ve Karagümrük'ten Pesic bulunuyor. 9 golle zirveyi paylaşan 3 oyuncunun ardından gelen hiçbir Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray oyuncusu yok.

3 büyüklerden zirveye en yakın isim 6 gollü Batshuayi ve Mesut Özil. Bu iki isimden sonra ise 5'er gollü Mostafa Mohamed ve Cyle Larin geliyor.

Listenin zirvesi şöyle:

  • 9 gol Andreas Cornelius
  • 9 gol Stefano Okaka
  • 9 gol Aleksandar Pesic
  • 8 gol Mame Thiam
  • 7 gol Anastasios Bakasetas
  • 7 gol Andrea Bertolacci
  • 7 gol Famara Diedhiou
  • 7 gol Karamoko Bamba
  • 7 gol Mame Diouf
  • 7 gol Mustapha Yatabare
  • 7 gol Umut Bozok
Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Caner Erkin için Trabzonspor ihtimali belirdi