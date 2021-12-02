Futbol Golcü Mame Diouf iki kez kaleye geçti, Hatayspor'a turu getirdi
  • Haberler
  • Futbol
  • Golcü Mame Diouf iki kez kaleye geçti, Hatayspor'a turu getirdi

Golcü Mame Diouf iki kez kaleye geçti, Hatayspor'a turu getirdi

Futbol

Türkiye Kupası'nda dün uzun süre unutulmayacak bir maç oynandı. Hatayspor, Eyüpspor ile oynadığı karşılaşmayı penaltılarda kazanmayı başardı. Ancak maça asıl damga vuran, Hatayspor'un iki kalecisinin kırmızı kart görüp forvet Mame Diouf'un iki kez kaleye geçmesiydi.

02 Aralık 2021, Perşembe 10:12 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Karşılaşmanın son anlarına 1-1 eşitlikle girilirken bir pozisyonda Eyüpspor tehlikeli geldi. Hatayspor'un genç file bekçisi Abdullah Yiğiter bu pozisyonda kırmızı kart gördü. 21 yaşındaki eldivenin gördüğü kırmızı kart sonrası değişiklik hakkı bulunmayan Hatayspor'da kaleye Mame Diouf geçti.

Maçın bitimine az bir süre kaleye geçen Diouf, uzatmalarda +1 oyuncu değişikliği hakkı tanınması sonucu kaleden çıktı ve tekrar forvete geçti. Hatayspor kaleyi bu kez bir diğer genç kaleci Yavuz Boyar'a emanet etti.

Uzatmalarda 120+1 oynanırken ilginç bir şekide Yavuz Boyar da kırmızı kart gördü. Penaltılara gitmek üzere olan maçta kalecisiz kalan Hatayspor'da kaleye bir kez daha Diouf geçti.

Penaltı atışlarında kullandığı vuruşu gole çeviren Diouf, Eyüpspor'lu oyuncuların 2 penaltıyı kaçırmasıyla tur sevincini kalede yaşadı.

Bu Video
İlgini
Çekebilir
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Omar'dan haber var! Galatasaray açıkladı