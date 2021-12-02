Karşılaşmanın son anlarına 1-1 eşitlikle girilirken bir pozisyonda Eyüpspor tehlikeli geldi. Hatayspor'un genç file bekçisi Abdullah Yiğiter bu pozisyonda kırmızı kart gördü. 21 yaşındaki eldivenin gördüğü kırmızı kart sonrası değişiklik hakkı bulunmayan Hatayspor'da kaleye Mame Diouf geçti.
Futbol Golcü Mame Diouf iki kez kaleye geçti, Hatayspor'a turu getirdi
Maçın bitimine az bir süre kaleye geçen Diouf, uzatmalarda +1 oyuncu değişikliği hakkı tanınması sonucu kaleden çıktı ve tekrar forvete geçti. Hatayspor kaleyi bu kez bir diğer genç kaleci Yavuz Boyar'a emanet etti.
Uzatmalarda 120+1 oynanırken ilginç bir şekide Yavuz Boyar da kırmızı kart gördü. Penaltılara gitmek üzere olan maçta kalecisiz kalan Hatayspor'da kaleye bir kez daha Diouf geçti.
Penaltı atışlarında kullandığı vuruşu gole çeviren Diouf, Eyüpspor'lu oyuncuların 2 penaltıyı kaçırmasıyla tur sevincini kalede yaşadı.
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