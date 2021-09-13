Goralı yemek nasıl yapılır? Goralı yemek tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası
İçerisinde patates püresi, turşu, sosis gibi malzemeler bulunan bir tür sandviç. İlk kez Kosova'nın Gora bölgesinde yapılıp bütün dünyaya yayılan enfes bir lezzet. Peki, goralı yemek nasıl yapılır? Kaç dakikada hazırlanır? İçinde neler bulunur? Tadına doyamayacağınız goralı yemek tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
13 Eylül 2021, Pazartesi 11:00 Son Güncelleme:
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Sokak lezzetlerinin başında gelen ve her lokmasında ayrı lezzet barındıran goralı yemek tarifi, evde kolayca yapabileceğiniz enfes bir lezzet. Peki, goralı yemek nasıl yapılır? Goralı yemek tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı, püf noktası...
GORALI YEMEK TARİFİ
Goralı yemek malzemeler
Mayonez için:
- 1 adet yumurta sarısı
- 1 yemek kaşığı hardal
- 1-2 damla limon suyu
- 1-2 damla elma sirkesi
- Zeytinyağı
- Tuz
Rus salatası için:
- 2 adet havuç
- 2 adet patates
- 1 su bardağı bezelye
Sandviç için:
- 4 adet sosis
- 2 yemek kaşığı domates salçası
- 2 su bardağı su
- 2 diş sarımsak
- Tuz
- Karabiber
- 4 adet sandviç ekmeği
- 4 adet kornişon turşu
Rus salatası için havuç ve patatesleri küp küp doğrayın. Havuç, patates ve bezelyeleri tuzlu suda ayrı ayrı haşlayın. Mayonez için yumurta sarısı ve hardalı iyice çırpın. Zeytinyağını azar azar dökerek ve sürekli çırparak karışıma yedirin. Ardından, limon suyu ve sirkeyi ilave edin. Tuz ile lezzetlendirin. Kıvamı çok koyu ise su ile kıvamını ve rengini açabilirsiniz. Haşladığınız sebzeleri mayoneze ekleyip karıştırın ve Rus salatanızı kenara alın. Bir tencereye salça, su, tuz ve karabiberi koyup karıştırın ve kaynamaya bırakın. Sarımsakları soyup bütün olarak suyun içine atın. Sosislerin üstlerine çizik atın ve salçalı su kaynadığında tencereye atın. Kısık ateşte suyunu çekene ve sosisler iyice şişene kadar pişirin. Turşularınızı ince ince dilimleyin. Sandviç ekmeklerinizi sosisleri pişirdiğiniz salçalı su ile ıslatın. Rus salatasını ekmeğin içine sürün. Sosisi ve turşuyu da ekmeğin arasına koyup servis edin.