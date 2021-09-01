Görevimiz Tatil filminin başrollerinde Türk sinemasının başarılı isimleri Demet Akbağ ve Zafer Algöz yer alırken, genç oyuncuların başarılı performansları da gözlerden kaçmıyor. Diğer yandan Görevimiz Tatil filminin çekildiği mekanlar da doğal güzellikleri ile izleyenlerin dikkatini o bölgeye çekiyor. Peki, Görevimiz Tatil filmi nerede çekildi? Görevimiz Tatil filminin oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte ayrıntılar…

GÖREVİMİZ TATİL FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Görevimiz tatil filminin çekimleri İstanbul ve İzmir olmak üzere iki şehirde gerçekleşti.

Mutlu ailesinin şehir hayatını anlatan sahneler İstanbul’da çekilirken, köy sahneleri, İzmir'in Ödemiş ilçesinde bulunan Birgi Mahallesi'nde yapıldı. Ayrıca kimi sahneler için Bayındır bölgesi de kullanıldı.

GÖREVİMİZ TATİL FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Sıtkı Mutlu, cimriliği ile ün salmış bir adamdır ve kızı oğlu ve eşiyle birlikte yaşamaktadır. Sıtkı’nın karısı Türkan ise, kocasının ailesine olan ilgisizliğinden yakınan hayattan bezmiş bir kadındır.

Sorunlarını çözmek için bir tepişte giden çift, yıllardır tatile çıkmadıklarını ifade edince, terapistlerinin de ikna çabalarıyla tatile çıkmaya karar verirler.

Bir karavan kiralayarak Antalya’ya doğru yola çıkan Mutlu ailesinin başına bu yolda beklenmedik aksilikler gelir. Karavan yolda bozulunca mecburen yola yakın olan Yavaşlar Köyü’ne gitmek zorunda kalırlar.

Burada birkaç gün mecburen misafir olan şehirli çift, burada köylülere öğretebilecekleri kimi şeyler olduğunu fark eder. Bu ortaklık hem iki kültürü birleştirecek hem de haklı bir mücadeleye destek verecektir.

GÖREVİMİZ TATİL OYUNCULARI KİMLERDİR?