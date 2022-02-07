Ukrayna krizinin çözümü için diplomatik atılımlar devam ediyor. Bu kapsamda Fransa Cumhurbaşkanı Macron bugün Moskova'ya gidiyor. Ancak kritik ziyaret henüz gerçekleşmeden Macron'un pek de hoşuna gitmeyecek bir açıklama geldi. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron arasındaki görüşme öncesinde gazetecilere verdiği demeçte şu ifadelere yer verdi:

'Durum tek bir toplantıda belirleyici atılımlar beklemek için çok karmaşık. Görüşmede önemli bir atılımın yaşanmasını beklemiyoruz.'

Peskov, Macron'un Rusya ziyaretinin 'çok önemli' olduğunu, çünkü Fransa'nın Avrupa Birliği dönem başkanlığını da yürüttüğünün altını çizdi.

YENİ DENGE ÇAĞRISI

Bugün Moskova'ya gidecek olan Macron yarın ise krize diplomatik bir çözüm bulmak için Ukrayna'da temaslarda bulunacak.

Moskova ziyareti öncesi açıklamalarda bulunan Macron Avrupalı ülkeleri korumak ve Rusya'yı yatıştırmak üzere 'yeni bir denge' çağrısında bulunmuştu..

Macron, Ukrayna'nın egemenliğinin tartışmaya açık olmadığı konusundaki görüşlerini de yinelemişti.

Öte yandan ABD, Rusya'nın Ukrayna'yı her an işgal edebileceği konusunda bir kez daha uyarıda bulundu.

'UKRAYNA'YA KARŞI ASKERİ MÜDAHALEDE BULNABİLİR'

Pazar günü Fox News'e konuşan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, "Rusya, Ukrayna'ya karşı herhangi bir gün askeri müdahalede bulunabilir. Bu, bundan birkaç hafta sonra da olabilir" dedi.

Hürriyet







