Gözlük alırken nelere dikkat edilmeli?

Türkiye’de 6 bin gözlükçü var. Yan sanayi, solüsyon, makine ve tedarikçiler dahil olmak üzere oyuncu sayısı 200 civarında. Gözlük pazarı 2 milyar lira. Pazarın yüzde 90’ı güneş gözlüğü, çerçeve ve camdan oluşuyor. Geri kalanı lens. Yılda 18-20 milyon civarında optik cam, 8-10 milyon çerçeve, 7-9 milyon güneş gözlüğü ve 700 bin adet de kontak lens satılıyor.

KULLANIM ORANI DÜŞÜK

Dünyada optik ve görüş teknolojileri konusunda söz sahibi bulunan ve Türkiye’de de üretim tesisi olan Japon Hoya firmasının Türkiye Genel Müdürü Suat Çam’la sektörü, gözlük ve çerçeve seçiminin püf noktalarını konuştuk. Türkiye’de gözlük kullanım oranı yüzde 15-20 iken gelişmiş ülkeler ve Avrupa ülkelerinde bu oranın yüzde 50-60 olduğuna dikkat çeken Çam, şöyle dedi:

4 YILDA BİR DEĞİŞİYOR

“Bu, Türkiye'de göz sağlığının iyi olduğu anlamına gelmiyor. Toplum göz sağlığı konusunda yeterince bilinçli değil. Göz muayenesi sıklığı çok düşük. Türkiye’de göz muayenesi yeterince önemsenmiyor. Kullanıcılar gözlük kullanmaya başladıktan sonra muayeneyi gerekli görmüyor. Ancak göz sağlığı için 6 ayda bir muayene olunması önemli. Avrupa’da gözlük değişim aralığı 2 yılda bir. Türkiye’de bu 3-4 yıl.”

AKILLI TELEFONLARLA...

Özellikle akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle birçok kişinin göremediğini farkettiğini belirten Suat Çam, “Reçete sayısı bu sebeple artıyor. Günün 15 saatini bilgisayar, akıllı telefon, TV’ler ve diğer dijital cihazlarının başında geçirdiğimiz için göz yorgunluğu oluşuyor. Sektör bunu önlemeye yönelik gözlük ürünleri geliştiriyor” dedi.

ÇOCUKTA ERKEN FARK ETMEK ÖNEMLİ

Ebeveynlerin yavaş yavaş bilinçlendiğini ve erkenden çocuklarının gözlerine baktırdığını ifade eden Suat Çam, şöyle konuştu: “Çocukların göz sorunlarının erken fark ediliyor olması onların başarılarını çok etkiliyor. Çocuk tahtada yazanı görmediği zaman bunun göz problemi olduğunu anlamıyor, ‘anlamıyorum’ şeklinde düşünerek kendi özgüvenini zedeleyebiliyor veya gözlük takmayı reddedebiliyor. Erken yaşta önlem alabilmek için Milli Eğitim’in de okula ilk kayıt olunduğu zaman göz sağlığı için reçete istemesi gerektiğine inanıyorum.”

MİMARLA ŞOFÖR AYNI CAMI KULLANAMAZ

Suat Çam, artık kişisel camların öne çıkmaya başladığını aktardı ve bu konuyu şöyle açtı: “Tıpkı ayakkabı seçimimizin günlük aktiviteye göre seçilmesi gibi standart bir gözlükle her iş yapılmaz. Aynı göz numarasına sahip mimar ve şoförün kullanması gereken cam farklıdır. Çünkü mimar kapalı alanda çalışır ve bakış mesafesi kısadır. Bir şoförün ise bakış mesafesi daha uzak odaklıdır. Bu detaylar sorgulanmadan alınan herhangi bir camda hata yapma oranı yüksektir.”

Optik sektörünün yaşadığı sorunlara da değinen Suat Çam, “Optik sektörünün kur baskısı ve ek vergi problemi olmak üzere iki farklı sorunu var. Birincisi, ithalattaki kur baskısı tüketiciyi düşük segmentte ürünlere yönlendiriyor. İkincisi ise Avrupa Birliği ve Güney Kore dışındaki tüm ülkelerden yapılan ithalata yüzde 30 ek vergi gelmesi. Yerli üretici sayısının yüzde 10 olduğu bir ülkede bu vergiyi anlamlı bulmuyoruz” diye konuştu.

80 ÜRÜN TÜRKİYE'DEN

Suat Çam, Hoya’nın 1987’den beri distribütör aracılığıyla Türkiye’de faaliyet gösterdiğini söyledi. 2015’te de üretim tesisi kurduklarını belirten Çam, her ürünü Türkiye’de üretmeyi hedeflediklerini ve şu anda 80’e yakın ürünü Türkiye’de ürettiklerini belirtti.

NUMARALI GÖZLÜKTE BUNLARA DİKKAT!

▼ İyi bir optik mağazası seçin. Uygulayıcı onlarolduğu için burası çok önemli.

▼ Daha iyi bir görüş için, çerçeveden önce cam kalitesi çok önemli.

▼ Camın ışık geçirgenliğine ve ultraviyole ışınları kesen teknoloji ile yapılmış olmasına dikkat edilmesi gerekir.

▼ Kaplamalar da bir diğer önemli nokta. Antirefle ürünler yani yapay ışıkları yansıtmayan camlar tercih edilmeli.

▼ Uzak ve yakın bir arada tercih edilecek camda kanal geçişlerinin geniş olmasına dikkat edilmeli.

▼ Sadece çerçeveye odaklanmayın, camda da marka ve kaliteyi sorgulamak çok önemli.

▼ Çok ucuz çerçevede sağlığa zararlı vernikler kullanılabilir. Belirli bir standartta üretilen çerçeveler tercih edilmeli.

GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ POLARİZE Mİ ALINMALI?

● Güneş gözlüklerini Sağlık Bakanlığı’nın denetlediği optikçilerden alın.

● Mutlaka ultraviyole kesen güneş gözlükleri tercih edin.

● 'Gözlük mutlaka polarize olmalı' kavramı doğru değil. Örneğin pilotlar polarize kullanmazlar çünkü ekranı göremezler ama bu gözlük kalitesiz demek değildir.

● Polarize gözlük karlı alanlar ve deniz kenarı gibi yansıma olan yerlerde kullanılır. Amaç ışığın parlak yüzeye yansıması ve göze girmesini engellemektir.

● Fotokromik özellikliler güneşe çıkıldığında kendiliğinden koyulaşıyor, kapalı alanda rengi açılıyor. Bu, göz bebeğini yormaz.