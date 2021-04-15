Futbol Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'den hakem çıkışı

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'den hakem çıkışı

Futbol

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'den hakem çıkışı

Galatasaray'la karşılaşacak olan Göztepe'de maç öncesi yaşanan hakem tartışmaları, Mehmet Sepil'e açıklama yaptırdı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamalarının ardından konuşan Sepil, endişelerinden dem vurdu.

15 Nisan 2021, Perşembe 12:38 Son Güncelleme:
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Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Galatasaray karşılaşması öncesi rakip takımın hakemleri etkilemeye yönelik açıklamalar yaptığını söyleyerek adalet ve güzel yönetim istedi. Sepil'in açıklaması şöyle:

Bu açıklamalar bizim de konuyu hassasiyetle ve yakından takip etmemize sebep olmaktadır. Biz her zaman futbolun güzelliklerini konuşmaktan yanayız fakat işler kulübümüzün haklarının yenme boyutuna geldiğinde ise sessiz kalmamız mümkün değildir. Umuyoruz ki üzülerek takip ettiğimiz bu baskı havası hafta sonu oynayacağımız karşılaşmada hakemlerimizin yönetimlerini etkilemez, adaletli ve futbolu güzelleştiren bir yönetim izleriz.

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