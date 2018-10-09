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Göztepe, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek Göztepe, hazırlıklara başladı

09 Ekim 2018, Salı 22:23
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Ligin 8. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olan Göztepe, 3 günlük iznin ardından topbaşı yaptı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Bayram Bektaş yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından 5'e 2 çalışan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.

Sakatlıklıkları bulunan Halil Akbunar, Lamine Gassama, Adama Traore ve Kerem Atakan Kesgin'in yanı sıra ülkelerinin milli takım kamplarında bulunan kaleci Beto ile Andre Poko idmanda yer almadı.

AA


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