Göztepe-Çaykur Rizespor maçı resmen ertelendi
Süper Lig'de Pazartesi akşamı oynanması planlanan Göztepe-Çaykur Rizespor maçına kötü hava koşulları engel oldu. Çaykur Rizespor, deplasmanda oynayacağı maç için İzmir yolculuğunu gerçekleştiremedi. Duruma göre maç 1 veya 2 gün ertelenebilir.
09 Şubat 2020, Pazar 14:50 Son Güncelleme:
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Çaykur Rizespor, Göztepe maçı için İzmir yolculuğunu yapamadı. Sabah saatlerinde Trabzon Havalimanı'na giden kafile, uçuş gerçekleşmeyince tesislere döndü. Rizespor yönetimi TFF yetkilileriyle iletişime geçerek yolculuğun gerçekleşmeme gerekçesini iletti.
TFF'nin hava muhalafeti nedeniyle maçı erteledi. TFF'den yapılan açıklama şöyle:
"Süper Lig'in 21. Haftasında 10 Şubat Pazartesi günü oynanması planlanan Göztepe-Çaykur Rizespor müsabakası, tüm hafta sonu boyunca ülkenin Kuzey ve Doğu bölgelerini etkisi altına alan olumsuz hava şartlarından dolayı Trabzon ve çevre havalimanlarındaki uçuşların iptal olması, Çaykur Rizespor kafilesinin de İzmir'e ulaşamaması nedeniyle ertelendi.
Karşılaşmanın oynanacağı tarih Futbol Federasyonu tarafından daha sonra kamuoyuna duyurulacak.
Ayrıca yine olumsuz hava koşulları nedeniyle TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de hafta sonu oynanması gereken ve ileri bir tarihe ertelenen karşılaşmalar şöyle:
TFF 1. Lig
Giresunspor - İstanbulspor
TFF 2. Lig
Hekimoğlu Trabzon - GMG Kırklarelispor
Gümüşhanespor - Başkent Akademi FK
TFF 3. Lig
Yomraspor - Serik Belediyespor
Fatsa Belediyespor - Kozan Spor FK
Pazarspor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor
Artvin Hopaspor - Sultanbeyli Belediye Spor
Kızılcabölükspor - 52 Orduspor FK"
Avrupa'da da maçlar ertelendi
Türkiye'de olduğu gibi birçok ülkede de yağışlar nedeniyle spor müsabakaları oynanamıyor ve ertelenmek zorunda kalıyor.
İngiltere, Belçika, Hollanda ve Almanya liglerinde de bu hafta fırtına ve kötü hava koşulları nedeniyle 10 maç ertelendi.