Göztepe-Çaykur Rizespor maçı resmen ertelendi

Çaykur Rizespor, Göztepe maçı için İzmir yolculuğunu yapamadı. Sabah saatlerinde Trabzon Havalimanı'na giden kafile, uçuş gerçekleşmeyince tesislere döndü. Rizespor yönetimi TFF yetkilileriyle iletişime geçerek yolculuğun gerçekleşmeme gerekçesini iletti.

TFF'nin hava muhalafeti nedeniyle maçı erteledi. TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"Süper Lig'in 21. Haftasında 10 Şubat Pazartesi günü oynanması planlanan Göztepe-Çaykur Rizespor müsabakası, tüm hafta sonu boyunca ülkenin Kuzey ve Doğu bölgelerini etkisi altına alan olumsuz hava şartlarından dolayı Trabzon ve çevre havalimanlarındaki uçuşların iptal olması, Çaykur Rizespor kafilesinin de İzmir'e ulaşamaması nedeniyle ertelendi.

Karşılaşmanın oynanacağı tarih Futbol Federasyonu tarafından daha sonra kamuoyuna duyurulacak.

Ayrıca yine olumsuz hava koşulları nedeniyle TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de hafta sonu oynanması gereken ve ileri bir tarihe ertelenen karşılaşmalar şöyle:

TFF 1. Lig

Giresunspor - İstanbulspor

TFF 2. Lig

Hekimoğlu Trabzon - GMG Kırklarelispor

Gümüşhanespor - Başkent Akademi FK

TFF 3. Lig

Yomraspor - Serik Belediyespor

Fatsa Belediyespor - Kozan Spor FK

Pazarspor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor

Artvin Hopaspor - Sultanbeyli Belediye Spor

Kızılcabölükspor - 52 Orduspor FK"

Avrupa'da da maçlar ertelendi

Türkiye'de olduğu gibi birçok ülkede de yağışlar nedeniyle spor müsabakaları oynanamıyor ve ertelenmek zorunda kalıyor.

İngiltere, Belçika, Hollanda ve Almanya liglerinde de bu hafta fırtına ve kötü hava koşulları nedeniyle 10 maç ertelendi.

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