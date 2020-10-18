Göztepe, Fenerbahçe maçına 4 eksikle çıkıyor
Bu akşam 19:00'da oynanacak Göztepe-Fenerbahçe maçı yaklaşıyor. Takımların kadroları da yavaş yavaş netleşirken Göztepe'ye kötü haber geldi. İzmir temsilcisi 4 oyuncusundan yoksun olacak.
18 Ekim 2020, Pazar 16:20 Son Güncelleme:
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Göztepe tarafından yapılan resmi açıklamada "Takımımızda mevcut tedavileri süren oyuncularımız Stefano Napoleoni ve Batuhan Kırdaroğlu'nun yanı sıra Alpaslan Öztürk ve Yalçın Kayan da Fenerbahçe müsabakasında forma giyemeyecek" denildi.
Fenerbahçe'de ise cezalı Lemos dışında eksik oyuncu bulunmuyor.
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