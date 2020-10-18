Futbol Göztepe, Fenerbahçe maçına 4 eksikle çıkıyor

Göztepe, Fenerbahçe maçına 4 eksikle çıkıyor

Futbol

Göztepe, Fenerbahçe maçına 4 eksikle çıkıyor

Bu akşam 19:00'da oynanacak Göztepe-Fenerbahçe maçı yaklaşıyor. Takımların kadroları da yavaş yavaş netleşirken Göztepe'ye kötü haber geldi. İzmir temsilcisi 4 oyuncusundan yoksun olacak.

18 Ekim 2020, Pazar 16:20 Son Güncelleme:
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Göztepe tarafından yapılan resmi açıklamada "Takımımızda mevcut tedavileri süren oyuncularımız Stefano Napoleoni ve Batuhan Kırdaroğlu'nun yanı sıra Alpaslan Öztürk ve Yalçın Kayan da Fenerbahçe müsabakasında forma giyemeyecek" denildi.

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Fenerbahçe'de ise cezalı Lemos dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

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