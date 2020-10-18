Göztepe, Fenerbahçe maçına 4 eksikle çıkıyor

Göztepe tarafından yapılan resmi açıklamada "Takımımızda mevcut tedavileri süren oyuncularımız Stefano Napoleoni ve Batuhan Kırdaroğlu'nun yanı sıra Alpaslan Öztürk ve Yalçın Kayan da Fenerbahçe müsabakasında forma giyemeyecek" denildi.

Fenerbahçe'de ise cezalı Lemos dışında eksik oyuncu bulunmuyor.