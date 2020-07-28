Futbol Göztepe, İlhan Palut'la devam edecek

Göztepe, İlhan Palut'la devam edecek

Futbol

Göztepe, İlhan Palut'la devam edecek

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, teknik direktör İlhan Palut'la yola devam edecek.

28 Temmuz 2020, Salı 00:12 Son Güncelleme:
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Göztepe Kulübü'nden alınan bilgiye göre, kulüp başkanı Mehmet Sepil'le görüşen teknik direktör İlhan Palut, yeni sezonda da takımın başında olacak. 

Palut, 2019-2020 sezonunun 11. haftasında sarı-kırmızılı ekipte görev yapmaya başladı. Palut yönetimindeki İzmir temsilcisi sezonu 42 puanla 11. sırada tamamladı.

AA


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