Göztepe, İlhan Palut'la devam edecek
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, teknik direktör İlhan Palut'la yola devam edecek.
28 Temmuz 2020, Salı 00:12 Son Güncelleme:
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Göztepe Kulübü'nden alınan bilgiye göre, kulüp başkanı Mehmet Sepil'le görüşen teknik direktör İlhan Palut, yeni sezonda da takımın başında olacak.
Palut, 2019-2020 sezonunun 11. haftasında sarı-kırmızılı ekipte görev yapmaya başladı. Palut yönetimindeki İzmir temsilcisi sezonu 42 puanla 11. sırada tamamladı.
AA
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