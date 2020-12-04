Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yapılan testler sonucu 2'si futbolcu, 3'ü kulüp personeli olmak üzere toplam 5 kişide corona virüsüne rastlandığını açıkladı. Testi pozitif çıkan 5 isim ev izolasyonuna alındı ve tedavilerine başlandı. Göztepe'de daha önce de 6 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıkmıştı.

Virüs testi pozitif çıkan isimlerden olan 27 yaşındaki Atınç Nukan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ''Tüm tedbirlere uyup, çok dikkat etmeme rağmen Covid 19 testim pozitif çıktı. Hiçbir belirti göstermemekle birlikte sağlığım ve moralim gayet yerindedir. Evde izolasyon halindeyim. Lütfen hepimiz kurallara uyup, dikkat edelim'' dedi.





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