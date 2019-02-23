Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk eden ve 3-1 yenilen Göztepe'de, kötü gidişin faturası teknik direkter Kemal Özdeş'e kesildi. Sarı kırmızılı takım tecrübeli teknik adamla yollarını ayırdı.

İzmir ekibinde gündeme gelen ilk ismin Rıza Çalımbay olduğu öğrenildi. Deneyimli hocanın antrenörlüğe başladığı takım Göztepe’ydi.

TARAFTAR İSYAN ETMİŞTİ

Dünkü maçın ardından Kemal Özdeş şu açıklamayı yapmıştı:

Bu süreçte yaşanan kayıpların bu tepkiyi getirmesi gayet normal. Taraftarların bunu maçın son bölümlerinde yapması da iyiydi. Bunu düzeltmek bizim işimiz. Ne kadar çok düzeltirsek o kadar ayağa kalkarız. Puan durumunda karamsarlığa düşebiliriz ama bu cama bunu tamir etmeli. Takımımızın yeri buralar değil.

12 MAÇTA 4 GALİBİYET 6 MAĞLUBİYET

10 Aralık 2018'de Göztepe'nin başına gelen Kemal Özdeş'in macerası 2,5 ay sürdü. Tecrübeli teknik adam sarı kırmızılı takımla çıktığı 12 maçta 4 galibiyet, 6 mağlubiyet, 2 de beraberlik aldı.

Fanatik - Ömer Necati Albayrak