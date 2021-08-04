Futbol Göztepe'nin gözü Jose Sosa'da

Göztepe'nin gözü Jose Sosa'da

Futbol

Göztepe'nin gözü Jose Sosa'da

Fenerbahçe'de as kadroda düşünülmeyen Jose Sosa için Göztepe'den transfer teklifi geldi. 36 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen İzmir ekibi, Fenerbahçe'ye bu isteğini iletti.

04 Ağustos 2021, Çarşamba 14:04 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin yeni sisteminde kendine yer bulamayan Jose Sosa gidebilir. Takımdan ayrılmaya çok sıcak bakmayan Sosa, yönetimden baskı görecek.

Hem aldığı yüksek ücret hem de yaşı dolayısıyla gönderilmek istenen Sosa'ya Göztepe talip oldu.

Yeni Asır'daki habere göre, Göztepe uygun bir bonservisle ya da kiralık olarak Arjantinli yıldızı almak istiyor.

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