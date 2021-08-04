Fenerbahçe'nin yeni sisteminde kendine yer bulamayan Jose Sosa gidebilir. Takımdan ayrılmaya çok sıcak bakmayan Sosa, yönetimden baskı görecek.

Hem aldığı yüksek ücret hem de yaşı dolayısıyla gönderilmek istenen Sosa'ya Göztepe talip oldu.

Yeni Asır'daki habere göre, Göztepe uygun bir bonservisle ya da kiralık olarak Arjantinli yıldızı almak istiyor.