Gram altın 210 liranın üzerinde! Çeyrek altın ne kadar?

Döviz ve altın fiyatlarında yükseliş soz konusu... Günlerdir 210 liranın altında seyreden gram altın dünü 214,59 ile kapattı. Yükselişin nedeni araştırılmaya başlanırken "Çeyrek ve gram altın ne kadar?" sorusu gündeme geldi.

5 ARALIK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı'da 213,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 213,80 liradan, bin 424 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 445 liradan, Bin 381 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 411 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

690 liradan alınan Yarım Ziynet 707 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

345 liradan alınan Çeyrek Ziynet 354 liradan satılıyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikalarına yönelik haber akışının hem dolar varlıkların hem de emtia fiyatlarının üzerinde etkili olacağını belirterek, altının ons fiyatında 1.227-1.237 dolar bandının yukarı yönlü kırılması durumunda 1.257 doların gündeme geleceğini söyledi.

Ons altın ile dolar kurunun değer kazanmasının gram altının yükselmesine neden olduğunu ifade eden Memiş, "Altının gram fiyatında 222 lirayı direnç, geri çekilmelerde ise 212 lirayı destek olarak takip edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.







