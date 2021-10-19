Altın fiyatları 19 Ekim Salı gününe yeni bir rekorla başladı. Hafta sonundan bu yana devam aşağı yönlü hareket “Altın fiyatları düşecek mi?” sorusunun konuşulmasına neden olurken, bu sabah yaşanan hızlı yükseliş bir anda dengeleri alt üst etti. Peki, gram altın bugün (19 Ekim) kaç lira? Çeyrek altın, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar? İşte 19 Ekim güncel altın fiyatları

19 EKİM 2021 SALI ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı: 532,32 TL

Gram altın satış fiyatı: 532,41 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı: 861,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 876,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı: 1.718,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 1.753,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış fiyatı: 3.379,16 TL

Tam altın satış fiyatı: 3.445,59 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 3.500,00 TL

Cumhuriyet satış fiyatı: 3.554,00 TL

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?

22 ayar bileziğin gram altın alış fiyatı: 479,84 TL

22 ayar bileziğin gram satış fiyatı: 498,40 TL