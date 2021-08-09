Altın fiyatları deyim yerindeyse tepe takla olmaya devam ediyor. Yaz aylarında büyük yükseliş yaşanması beklenen gram altın, çeyrek altın ve 22 ayar bilezik, son yaşanan değer kaybıyla birlikte aylar önceki seviyelerine geri döndü. Gram altın 9 Ağustos Pazartesi sabahında yüzde 1,34, çeyrek altın yüzde 1,84, 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise yüzde 2,27 oranında değer kaybetti. İşte, 9 Ağustos sabahında gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve diğer altın türlerinin alış satış fiyatları…

9 AĞUSTOS PAZARTESİ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın hafta sonunda da değer kaybetmeye devam etti ve bu sabah yaşanan yüzde 1,34 oranındaki değer kaybının ardından alış fiyatı 481,96 TL, satış fiyatı ise 482,09 TL oldu. Gram altın Cuma günü 493,32 TL’den satılıyordu.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altındaki düşüş oranı 9 Ağustos Pazartesi sabahında yüzde 1,84 seviyelerinde. Hafta sonu yaşanan değer kaybıyla birlikte çeyrek altın bu sabah 783,00 TL’den alınıp 801,00 TL’den satılıyor. Çeyrek altının Cuma günkü satış fiyatı ise 816,00 TL idi.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın güne yüzde 1,90 oranında değer kaybıyla başladı ve sabah saatlerinde 1.566,00TL’den alınıp, 1.602,00 TL’den satılıyor. Yarım altının satış fiyatı hafta sonuna girerken 1.631,00 TL idi.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altında düşüş trendinden etkilendi ve sabah saatlerinde yüzde 1,84 oranında değer kaybı yaşadı. 9 Ağustos Pazartesi sabahında tam altının alış fiyatı 3.131,25 TL olurken, satış fiyatı ise 3.191,83 TL oldu. Tam altın Cuma günü 3.231,29 TL’den işlem görmüştü.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 9 Ağustos Pazartesi sabahında sadece yüzde 0,06 oranında değer kaybetti ve düşüşlerden en az etkilenen altın türü oldu. Bu sabah 3.244,00 TL’den satılan cumhuriyet altını 3.293,00 TL’den satılıyor. Cumhuriyet altını Cuma günü ise 3.321,00 TL’den satılmıştı.

14 AYAR ALTIN NE KADAR?

14 ayar altın güne yüzde 2,30 oranında düşüşle başladı ve alış fiyatı 264,67 TL, satış fiyatı ise 318,01 TL oldu. 14 ayar altın hafta sonuna girerken 324,90 TL seviyelerinde işlem görmüştü.

18 AYAR ALTIN NE KADAR?

18 ayar altındaki değer kaybı bu sabah yüzde 1,22 seviyelerinde ve 357,16 TL’den alınıp 357,37 TL’den satılıyor. 18 ayar altının satış fiyatı Cuma günü 361,79 TL idi.

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?