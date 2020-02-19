Gram altın fiyatı rekor kırdı

Ticaret savaşlarına yönelik belirsizlik, global ekonomilere yönelik olumsuz değerlendirmeler ve son olarak Çin kaynaklı koronavirüs... İşte tüm bunlar altını destekliyor. Aralık itibarıyla gözünü sürekli yukarı çeviren altının gramı, 274 liralardan 309.5 liralık rekor seviyeye kadar çıkmıştı. Dün bu seviyenin de üzerine çıkıldı. Ons (31.1 gram) altın uluslararası piyasada 1.603 doları gördüğü sıralarda, gram altının fiyatında belirleyici olan dolar/TL de 6.06’ya çıkınca 24 ayar külçenin gram fiyatı 312.2 lirayı gördü. Bu seviye rekor. Çeyrek altın da aynı gün 506 lirayı aşarak rekor tazeledi. Çeyrek Kapalıçarşı’da 510 liradan el değiştirdi. Cumhuriyet Altını 2.072 liradan satıldı. Uzmanlar altın fiyatında yükselişin sürmesini bekliyor.

Hangi durumda kaç lira olur?

Jeopolitik risklerinde etkisiyle altına hücumun devam edeceğini savunan uzmanlara göre gram altın yıl içinde 330-350 lira seviyelerine çıkabilir.

NOT: Gram altının değerini uluslararası piyasadaki ons fiyatıyla dolar/TL’nin bulunduğu seviye tayin ediyor. Ons altın ve dolar aynı anda yükselince, gram daha hızlı değer kazanıyor.