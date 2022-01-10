Altın fiyatlarında son durumu...Geride kalan haftada 1800 doların üzerine çıksa da bu seviyede kalıcı olmayan ons altın, yeni haftaya da düşüşle başladı. Ons altın 0.23 değer kaybıyla, 1790 doların hemen üzerinde seyrine devam ediyor. Gram altın fiyatı 10 Ocak 2022 Pazartesi günü ne kadar?

Ons Altın yeni haftaya düşüşle başladı. 1800 dolar sınırının altında bulunan Ons Altın, 1790 doların hemen üzerinde seyrine devam ediyor. Geride kalan hafta 1782 seviyelerine kadar düşüş kaydeden Ons altın bölgeden gelişen tepki alımlarıyla haftayı 1796 bölgesinde 100 günlük ortalamasının hemen altında kapatmıştı.

ALTIN FİYATLARINDA HIZLI DÜŞÜŞ OLMUŞTU

Yeni yıla 1828 dolar seviyesinden başlayan altının ons fiyatı, geride kalan haftada ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) 14-15 Aralık tarihlerinde düzenlenen son toplantısına ilişkin yayımlanan tutanaklar sonrası hızlı düşüş kaydetmiş, Fed’in açıklamaları piyasalar tarafından sürpriz olurken, oldukça 'şahin' bulunmuştu.

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR? GRAM ALTIN 800 LİRANIN ALTINDA

Gram altının fiyatı, yeni haftanın ilk işlem gününe değer kaybıyla başlarken; gün içerisinde en yüksek 801,41 lira seviyesini, en düşük ise 792,29 lira seviyesini gördü.

Gram Altın, ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ediyor.

Gram altın 10 Ocak 2022 Pazartesi günü saat 10:10 itibariyle alış 792,05 satış 792,22 TL'den işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR? ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın saat 9:58 itibariyle alış 1.295,00 satış 1.318,00 TL'den işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?

Cumhuriyet altını ise saat 10:13 itibariyle alış 5.151,00 satış 5.220,00 TL'den işlem görüyor.



