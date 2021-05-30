Altın fiyatlarında hızlı tırmanış devam ediyor. 30 Mayıs Pazar günü yatırımcılar tarafından altın fiyatları merak ediliyor. Gram altın yeni güne 524,47 liradan başlarken çeyrek altın 851,65 liradan işlem görüyor. Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,05 kayıpla 1.422,06 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.392,87, en yüksek 1.459,26 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 2,74 düşüşle 1.333,25 puana, Sanayi Endeksi yüzde 3,21 azalışla 2.599,82 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,59 düşüşle 1.123,81 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 3,73 kayıpla 1.809,17 puana geriledi.

ALTIN FİYATLARI VE DOLAR YÜKSELDİ

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,08 kazançla 521,60 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,07 artışla 3 bin 457 liraya yükseldi.

GRAM ALTIN NE KADAR? 30 MAYIS 2021 GRAM ALTIN FİYATLARI

Altının gram fiyatı ons altındaki ve dolar kurundaki yükselişle birlikte 524 liraya ulaştı. Gram altın bugün 524, 29 TL’den işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR? 30 MAYIS 2021 ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

840 lira barajının üzerindeki konumunu güçlendiren ve kendisine yeni hedef belirleyen çeyrek altın bugün 863 liradan satışa sunulurken, geri alım fiyatı ise 840 TL’de konumlandı

DOLARIN SATIŞ FİYATI 20 MAYIS 2021

Doların satış fiyatı yüzde 2,15 değer kazanarak 8,5650 lira, euronun satış fiyatı da yüzde 2,18 artışla 10,4340 lira oldu.

Geçen hafta 11,9140 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,17 artışla 12,1730 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 2,03 kazançla 9,5410 liradan kapandı..