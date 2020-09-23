Gram altın kaç lira? Altın fiyatlarında son durum
Pandemi nedeniyle uzun süredir dalgalanmalar yaşanan altın fiyatlarında sert düşüş yaşandı. 22 Eylül’de sabah saatlerinde 469 liraya kadar yükselen gram altın bugün 465 liraya geriledi.
23 Eylül 2020, Çarşamba 10:52 Son Güncelleme:
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En önemli yatırım araçlarından biri olan altında anlık değişimler yaşanıyor.
23 Eylül altın fiyatları:
Gram altın
Alış: 465,19 Lira
Satış: 465,28 Lira
Çeyrek altın
Alış: 757.70 Lira
Satış: 766.30 Lira
Yarım altın
Alış: 1.510.10 Lira
Satış: 1.530.20 Lira
Cumhuriyet altını
Alış: 3.021.20 Lira
Satış: 3.049.80 Lira
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