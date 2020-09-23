Gram altın kaç lira? Altın fiyatlarında son durum

En önemli yatırım araçlarından biri olan altında anlık değişimler yaşanıyor.

23 Eylül altın fiyatları:

Gram altın

Alış: 465,19 Lira

Satış: 465,28 Lira





Çeyrek altın

Alış: 757.70 Lira

Satış: 766.30 Lira





Yarım altın

Alış: 1.510.10 Lira

Satış: 1.530.20 Lira





Cumhuriyet altını

Alış: 3.021.20 Lira

Satış: 3.049.80 Lira







