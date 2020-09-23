Ekonomi Gram altın kaç lira? Altın fiyatlarında son durum

Gram altın kaç lira? Altın fiyatlarında son durum

Ekonomi

Gram altın kaç lira? Altın fiyatlarında son durum

Pandemi nedeniyle uzun süredir dalgalanmalar yaşanan altın fiyatlarında sert düşüş yaşandı. 22 Eylül’de sabah saatlerinde 469 liraya kadar yükselen gram altın bugün 465 liraya geriledi.

23 Eylül 2020, Çarşamba 10:52 Son Güncelleme:
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En önemli yatırım araçlarından biri olan altında anlık değişimler yaşanıyor.

23 Eylül altın fiyatları:

Gram altın

Alış: 465,19 Lira

Satış: 465,28 Lira


Çeyrek altın

Alış: 757.70 Lira

Satış: 766.30 Lira


Yarım altın

Alış: 1.510.10 Lira

Satış: 1.530.20 Lira


Cumhuriyet altını

Alış: 3.021.20 Lira

Satış: 3.049.80 Lira



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