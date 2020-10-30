Gram altın kaç lira oldu? Altın fiyatlarında son durum

Altının ons fiyatının geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın sabit tuttuğu faiz oranından dolayı hareketlenmişti. Geçen hafta rekor tazeleyen ons fiyatı bu hafta düşüşte. ABD ile Çin arasındaki gerilimler devam ederken, ABD işsizlik oranı açıklamaları ile altın fiyatları hareketli günler geçirmeye devam ediyor. Altın fiyatları ne olacak araştıran yatırımcılar için analistlerden, "altın fiyatları tekrar rekor kırabilir" yorumu geldi.

Gram altının fiyatı güne hareketli başlamasının ardından fiyatı 501,72 lira civarında işlem görmeye başlandı. Gram altının önceki kapanış fiyatı 497,38 lira oldu. Gram altın yeni güne yüzde 0.81 hareketle başladı. Altının ons fiyatındaki hareketliliğe karşın dolar kurundaki dalgalanma ile dengelenen gram altın satış fiyatı 501,72 liradan başladı. Gram altının alış fiyatı ise Kapalıçarşı'da 501,62 lira olarak belirlendi.

Çeyrek altın kaç lira?

Altın fiyatları bu haftaya ons fiyatındaki ani hareketlilikle başladı. Bugün altının ons fiyatı, 2 bin dolar seviyesinin altında hareketlenerek güne 1.876,65 seviyesinde kaldı. Çeyrek altının önceki kapanış fiyatı 817,40 lira olmuştu. Çeyrek altın yeni güne yüzde 0.83 hareketli başladı.

Bu hafta başı itibari ile altının ons fiyatındaki hareketlilik Cumhuriyet altının da hareketlenmesine neden oldu. Cumhuriyet altını önceki kapanış fiyatı 3.257,20 lira olmuştu. Cumhuriyet altını güne yüzde 0.87 artışla başladı. Bir Cumhuriyet altını satış fiyatı 3.285,70 lira olurken bir Cumhuriyet altını alış fiyatı ise 3.254,10 lira oldu.



