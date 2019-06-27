Uzun süredir faiz baskısı altında olan altın FED'in faiz artırımı ile ilgili açıklamalarının ardından hareketli bir seyir izliyor. Son dönemde özellikle Çin ve ABD arasındaki belirsizlik, İran ambargoları ve Basra Körfezi gibi gelişmeler altın fiyatlamalarında etkili oldu. Ticaret görüşmelerinin olumlu olması durumunda altının gerileyebileceğine yönelik beklentiler var. Anlaşma sağlanamaz eğer beklentiler Temmuz ayı FED toplantısı çevrilecek. İnternette sıklıkla Altın alınır mı? Altına yatırım yapılır mı? sorularına uzmanlar halkın alım gücüne hitap etmediği için mevsimlik alımlar olsa bile altını şu an tavsiye etmiyor. Bir yandan yatırımcı altın fiyatlarını dikkatle takip ediyor. Peki, Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? 27 Haziran güncel altın fiyatları…

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

258,65liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 258,74 liradan, bin 727 liradan alınan Cumhuriyet altını bin 753 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Bin 672 liradan alınan tam altın bin 705 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

836 liradan alınan yarım altın 857 liradan ve 418 liradan alınan çeyrek altın 428 liradan satılıyor.







