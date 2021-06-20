Son dakika haberi...Altın fiyatları haftanın son gününde ons altın etkisindeki düşününü sürdürüyor. Altın yatırımcısını hayal kırıklığına uğratan gelişme ons altında yaşanmıştı. Peki, altının onsundaki düşüş sonrasında çeyrek altın ne kadar, bugün gram altın kaç TL? İşte 20 Haziran 2021 altın fiyatları…

Haftalar boyunca yükseliş eğiliminde olan altın fiyatları ons altındaki önlenemez düşüş ile birlikte geriye doğru hareket etmeye başladı. Altının onsunun bin 900 dolarlardan bin 764 dolara kadar düşmesinin ardından altın fiyatları da sert çakıldı. Sadece altının gramında 28 liralık bir düşüş kaydedildi. Peki, altın piyasasında düşüş sonrası son rakamlar neler?

GRAM ALTIN NE KADAR? GRAM ALTIN FİYATI 20 HAZİRAN 2021

Altını istikrarlı yükselişinin devam ettiği günlerde 524 liralara kadar çıkan gram altın 20 Haziran 2021 tarihi itibariyle 496 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR? ÇEYREK ALTIN FİYATI 2021

Ons altındaki düşüş sonrası iç piyasada gerileme yaşayan altın türlerinden biri de çeyrek altın olmuştu. Çeyrek altın bugün 803 liradan alınırken aynı dakikalarda satış fiyatı 821 lirada bulunuyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? CUMHURİYET ALTIN FİYATI 2021

Yüklü miktarda yatırım yapanların tercihlerinden olan cumhuriyet altını ise bugün 3 bin 206 liradan alınırken 3 bin 270 liradan da satışa sunuluyor.

Altının yeni haftaya hangi seviyede başlayacağı ve altın fiyatlarında düşüşün devam edip etmeyeceği ise önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak.