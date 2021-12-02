Ekonomi Gram altın ne kadar? Ons altın düşüşte! İşte altın fiyatları...

Gram altın ne kadar? Ons altın düşüşte! İşte altın fiyatları...

Ekonomi

Gram altın ne kadar? Ons altın düşüşte! İşte altın fiyatları...

Ons altın tarafında gerileme yaşanıyor. Ons altın uzun süredir beklenen yükselişi gerçekleştiremedi. Dünyayı etkisi altına alan enflasyon sorunu nedeniyle altına olan talepte gerileme görülüyor. Güne 778 dolar seviyesinden başlayan ons altın gün içinde en düşük 1775 dolar, en yüksek de 1783 dolar seviyesini gördü. Gram altın ne kadar? Gram altın kaç lira oldu? İşte altın fiyatlarıyla ilgili son dakika haberi...

02 Aralık 2021, Perşembe 11:01 Son Güncelleme:
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Tüm dünyayı etkisi altına alan enflasyon sorunu nedeniyle altına olan talepte gerileme görülüyor. ABD'nin enflasyonla mücadele etmek için faiz artırımına gitme ihtimali ons altın üzerinde baskı unsuru oluşturuyor. İşte son durum...

ENFLASYON ETKİSİ

Küresel piyasalarda enflasyon endişeleri fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Koronavirüs salgınında kısıtlamaların azalmasıyla birlikte tüm dünyada yüksek enflasyon sorunu ortaya çıktı. Merkez bankaları enflasyonla mücadele etmek için çeşitli yollar izlese de genel olarak faiz artırımına gitmeyi ilk tercih olarak kullanmak istiyorlar.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) da tahvil alımını azaltmayı hızlandırması ve faiz artırımını daha erkene çekmesi beklentisi arttı. Bu gelişme ışığında ons altın tarafında gerileme yaşanıyor.

ONS ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞTE

Ons altın uzun süredir beklenen yükselişi gerçekleştiremedi. 1700-1800 dolar bandında gezen ons altın yatırımcılarını da ihtiyatlı olmaya itti. Güne 1778 dolar seviyesinden başlayan ons altın gün içinde en düşük 1775 dolar, en yüksek de 1783 dolar seviyesini gördü.

GRAM ALTIN NE KADAR? GRAM ALTIN KAÇ LİRA OLDU?

Vatandaşların yakından takip ettiği gram altın ise güne 760 lira seviyesinde başladı.

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