Gram altın rekor kırdı! Altında yükseliş kalıcı olacak mı?

Altın fiyatlarında yükseliş hız kesmiyor. Geçtiğimiz hafta rekora yaklaşan ons altın bugün itibarıyla rekor kırdı ve altın fiyatları sert yükseliş gösterdi. Gram altın 428.1 lira ile ons altın da 1944.9 dolara yükselerek tarihi yüksek seviyeye ulaştı.

Ons altın gün içinde en düşük 1900 dolar, en yüksek 1944 dolar seviyesini gördü. Saat 11:48 itibariyle 1941 dolar seviyesinde seyrediyor. Gram altın ise gün içinde 11 liralık bant içinde hareket ederek en düşük 417.8 lira, en yüksek 428.1 lirayı gördü.

Saat 11:48 itibariyle gram altın 427.3 liradan alıcı buluyor.

Altında hızlı yükseliş kalıcı olacak mı?

Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı

Altının ons fiyatı haftaya çok hızlı, hatta sürpriz denilebilecek bir şekilde başlayarak tüm zamanların rekorunu kırdı ve sabah saatlerinde 1944 dolar seviyesini gördü. Bu yükseliş paralelinde gram altın fiyatı da 428.1 TL’ye kadar yükseliş yaptı. Geçtiğimiz hafta sonu itibariyle ulaştığı seviyeler sonrası aşırı alım bölgelerine geldiğini söylediğimiz ons altının bu hızlı yükselişi haftaya başlarken büyük yankı uyandırdı.

En son revize edilen hedefler ile yıl sonu için 2000 dolar seviyesine de böylece henüz yılın ikinci yarısının başlarında çok yaklaşılmış oldu. Bu hızlı yükseliş ivmesi devam ederse yıl sonu ons altın fiyatına dair beklentiler 2100 dolar ve üzeri seviyeler olarak yeniden belirlenebilir. Şu anda bugün itibariyle bu hızlı yükseliş ile gelinen fiyatın kalıcı olup olmayacağını izliyoruz.

Eğer gün sonu kapanış 1930 dolar altında olmazsa ve çarşamba günü yapılacak Fed faiz oranları toplantısı sonrasında Fed Başkanı Powell basın açıklamasında Amerikan halkının Covid-19 salgınının tamamen ortadan kalktığına kanaat getirmesinden ve bundan emin olunmadıktan önce mevcut genişleyici politikaya son vermeyeceklerine dair söylemlerini yinelerse, zayıflayan dolar ve düşük faiz ortamında altın fiyatlarının yüksek ihtimalle ana yükseliş trendine devam etmesini bekleriz. Bu durumda da en yakın hedef direnç noktası olarak 1965 dolar seviyelerinden bahsedebiliriz.

Bu gelişmelerin olasılığı paralelinde de gram altının fiyatı 435 TL seviyelerini görebilecektir. Gram altına dair bu öngörümüzde dolar/TL seviyesinin şu andaki yatay hareketinin devam etmesi ihtimalini varsayıyoruz. Ters yönde meydana gelebilecek geri çekilme hareketlerinde ise şu anda psikolojik destek haline gelen 1900 doların altında bir fiyatlama görürsek ve ikinci kademede 1865 doların altına doğru gerileme olursa bu olasılık halinde de fiyat gerilemesinin biraz daha hızlanabileceğini tahmin ediyoruz.

Ons altın 2000 dolar olur mu?

Enver Erkan - Tera Yatırım Ekonomisti

Küresel piyasalarda doların keskin düşüşünün devam etmesi ve küresel ekonomik büyümeyle ilgili soru işaretlerinin sürmesi altına olan talebi artırıyor. Bu kapsamda performansını yükselten altın fiyatları, son yükselişle beraber 2000 dolar ve üzerinin de önünü açmış görünüyor. Bono piyasasında faizler dip seviyelerde kalmaya devam ediyor. Hem ekonomiyle ilgili endişelerden kaynaklı güvenlik talebi, hem de başta deflasyon olmak üzere yeni vaka artışlarının artırdığı ekonomik endişeler kapsamında altın ve bono piyasasında risk fiyatlaması var, buna karşılık hisse senetleri duruma hala uyumsuzluk gösteriyor. Hisse senetlerinde bir düzeltme sekansı yaklaşmaktadır, muhtemelen bunu da ABD’de seçim fiyatlaması ile beraber göreceğiz.

Negatif reel faiz oranları ve başta Fed olmak üzere merkez bankalarının genişlemesini sürdüreceği beklentileri geniş perspektifte de altın ve gümüşte daha yüksek seviyeler göreceğimize işaret ediyor. Yatırımcılar talebi artırıyor, ETF’ler 2009 yılından sonraki en yüksek seviyelerde…

TL bazlı altın fiyatları da bu güvenlik talebinden istifade ederek global altın fiyatını takip etmeyi sürdürmektedir.

Altın neden yükseliyor?

Seda Yalçınkaya – İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı

Ons altın bu yıl başından bu yana yatırımcısına yüzde 27,85 getiri sağladı. Ons altın spot piyasada 2011 yılında gördüğü 1921 dolar değerini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı ve güçlenmeye de devam ediyor.

Temel ve teknik nedenler ons altının yükselişinden yana. Altının yükselişinin ardındaki temel sebep Amerikan dolarındaki sert düşüş ve son dönemde ABD – Çin arasındaki artan gerilim. Bununla birlikte global ekonomideki endişelerle birlikte altının güvenli liman algısının güçleniyor. ABD’de vaka sayıları her geçen gün yükselmeye devam ederken, son açıklanan haftalık işsizlik başvuruları beklenenden kötü geldi. Bu, piyasada ABD ekonomisinin beklenenden hızlı bir iyileşme gerçekleştiremeyebileceği algısını beraberinde getirirken ons altını besleyen unsurlar arasında yer aldı.

Mevcut konjonktürdeki yaşanan gelişmeler ons altından yana esmeye devam ediyor. Bu hafta salı günü başlayacak ve çarşamba günü sonlanacak Fed toplantısında önemli bir para politikası değişimi beklenmiyor. Bununla birlikte sözlü yönlendirme konusunda Fed’in bu toplantı için aceleci olmayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla ons altının yükseliş eğilimini bozacak bir unsur şimdilik bulunmuyor.

Ancak ons altının çok hızlı yükseldiğini ve bu yükselişin ardından yorulmalar olabileceğini unutmamakta fayda var. Olası ara düzeltmelerde ons altında geri çekilmeler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Mevcut gelişmeler ve ana hikaye değişmediği sürece ons altına olan ilgi sürecektir.

Teknik olarak ons altının nereye kadar yükseleceğini söylemek zor. Ancak ana yön yukarı. 2000 dolar seviyesi rahatlıkla test edilebilir. Ancak bu gibi rakamların oluşturabileceği psikolojik etkisi olduğundan bahsedelim. Dolayısıyla ara düzeltme hareketini bu seviye yakınlarından alabiliriz. 1900 dolara doğru oluşabilecek geri çekilmelerde alım yönlü durulabilir.



