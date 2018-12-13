Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? (13 Aralık 2018 altın fiyatları)

Yatırımcısı altında son durumu merak ediyor. Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İşte detaylar...

GRAM ALTIN NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı'da 213,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 213,40 liradan, bin 405 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 426 liradan, 194,40 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 198,40 liradan, bin 373 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 393 liradan satıldı.

YARIM ALTIN NE KADAR?

687 liradan alınan Yarım Ziynet 697 liradan satıldı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

343 liradan alınan Çeyrek Ziynet 348 liradan satıldı.