Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? (17 Aralık 2018 altın fiyatları)

Alıcısı ve satıcısı çeyrek altın ve gram altın fiyatlarını merak ediyor. İşte en güncel rakamlar...

GRAM ALTIN NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı'da 214,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 214,70 liradan, bin 414 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 435 liradan, 195,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 199,50 liradan, bin 381 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 401 liradan satıldı.

YARIM ALTIN NE KADAR?

691 liradan alınan Yarım Ziynet 701 liradan satıldı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

345 liradan alınan Çeyrek Ziynet 350 liradan satıldı.