Gram altında önemli düşüş

Geçtiğimiz hafta oldukça düşen altın fiyatlarında bu dalgalı seyrediyor. Dün, küresel piyasalarda Covid-19 pandemisine bağlı önlemlerin, öngörülenden uzun süreceğine ilişkin beklentilerin güç kazanmasıyla artan güvenli liman talebiyle altın fiyatları ons başına 1,760 doları da aşarak, 2012 yılının Ocak ayından bu yana en yüksek düzeye yükseldi. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 387 liradan işlem görüyordu. Çeyrek altın 635 lira, Cumhuriyet altını da 2.534 liradan satılıyordu.

Bugün ise güne 383 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda 379 liradan alıcı buluyor.

Çeyrek altın 627 lira, Cumhuriyet altını da 2.499 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 1.732 dolarda dengelendi.





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