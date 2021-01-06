Grammy Ödülleri ertelendi
Dünyanın en prestijli müzik ödül töreni olan Grammy Ödülleri, corona virüs salgını nedeniyle ertelendi.
06 Ocak 2021, Çarşamba 00:57 Son Güncelleme:
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Rolling Stone dergisi ve Variety'nin haberine göre, ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde corona virüs vakalarının artması nedeniyle 31 Ocak için belirlenen Grammy Ödülleri töreni ertelendi.
İki kuruluş, müzik endüstrisinin en yüksek ödülleri olan ve bu yıl 63. kez düzenlenecek törenin mart ayında yapılabileceğini söyledi.
Töreni düzenleyen Ulusal Kayıt Sanatları ve Bilimleri Akademisi henüz yorum yapmadı.