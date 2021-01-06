Kültür & Sanat Grammy Ödülleri ertelendi

Grammy Ödülleri ertelendi

Kültür & Sanat

Grammy Ödülleri ertelendi

Dünyanın en prestijli müzik ödül töreni olan Grammy Ödülleri, corona virüs salgını nedeniyle ertelendi.

06 Ocak 2021, Çarşamba 00:57 Son Güncelleme:
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Rolling Stone dergisi ve Variety'nin haberine göre, ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde corona virüs vakalarının artması nedeniyle 31 Ocak için belirlenen Grammy Ödülleri töreni ertelendi.

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İki kuruluş, müzik endüstrisinin en yüksek ödülleri olan ve bu yıl 63. kez düzenlenecek törenin mart ayında yapılabileceğini söyledi.

Töreni düzenleyen Ulusal Kayıt Sanatları ve Bilimleri Akademisi henüz yorum yapmadı.

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