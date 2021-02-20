Bilim insanları, corona virüse karşı geliştirilen aşılar henüz çocuklara uygulamadığı için bulgularının çocuk sağlığı ve toplumdaki bulaş oranına kontrol altına almada kritik olduğunu belirtti. ABD’de yapılan bir araştırmaya göre, mevsimsel grip aşısı olan çocukların corona virüs semptomları gösterme ve ağır hastalığa yakalanma ihtimali daha düşük.

Missouri Üniversitesi Tıp Fakültesi araştırmacıları tarafından yürütülen çalışmada, Covid-19 teşhisi konan 905 çocuk incelendi ve grip aşısı olanların semptomları yaşama ihtimalinin yüzde 29 oranında daha düşük olduğunu buldu.

Çalışmanın bulguları hakemli tıp dergisi Cureus'ta yayınlandı. Araştırmanın yazarı ve Missouri Üniversitesi profesörü Anjali Patwardhan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bir hatalığın önceki bir viral enfeksiyon tarafından engellenebileceği hali hazırda biliniyordu. Bu fenomen virüs müdahalesi olarak adlandırılır ve grip aşısında olduğu gibi, inaktive edilmiş bir virüs diğer enfeksiyonun yeteneğini engelleyebilir” dedi.

Araştırmacılar, her bir hastanın grip aşısı geçmişini belirlemek için Şubat ve Ağustos 2020 arasında Covid-19 teşhisi konulan 20 yaşın altındaki hastaların kayıtlarını gözden geçirdi Çalışma, Eylül 2019 ile Nisan 2020 arasında grip aşısı yaptıranlara baktı ve araştırmacılar önceki yıllarda yapılan grip aşılarının dikkate alınmadığını açıkladı.

SOLUNUM PROBLEMLERİ VE CİDDİ HASTALIK GELİŞTİRME OLASILIKLARI DAHA DÜŞÜK

Bununla birlikte, araştırma grip aşısı olan çocukların semptom geliştirme olasılığının daha az olmasının yanı sıra, solunum problemleri veya ciddi hastalık geliştirme ihtimallerinin de daha düşük olduğunu keşfetti.

Bilim insanları, ayrıca zatürre aşısı olan Covid-19'lu çocukların da semptomatik hastalığı yaşama olasılığının daha düşük olduğunu buldu. Ancak, sonuçlarda zatürre aşısı olan ile olmayan hastalar arasındaki solunum semptomlarında bir fark görülmediği belirtildi.

CORONA VİRÜS AŞILARI HENÜZ ÇOCUKLARA YAPILAMIYOR

Patwardhan, çocuklar toplumdaki viral bulaşmayı etkilemede önemli bir rol oynadığı" için çocuklar üzerinde yapılan çalışmanın kritik olduğunu ifade ederek, "Covid-19 ile diğer virüslerin ilişkisini ve bir arada varlığını anlamak ve pediatrik hastanın aşı durumunu bilmek en iyi sonuçları elde etmek için doğru stratejileri uygulamaya yardımcı olabilir" dedi. Bununla birlikte, bilim insanları corona virüs aşılarının klinik demnemler çocuklara yapılmadığı için hala onlara uygulamadığına da dikkat çekti.





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