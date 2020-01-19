İzmirli rap sanatçısı Grogi, yeni albümü öncesi Basemode Records’tan teklilerini yayınlamaya devam ediyor. Yaptığı her projede dinleyicisine farklı tatlar yaşatan sanatçı, şimdi de tarzları birbirinden farklı isimleri bir şarkıda bize dinletiyor. Grogi, yeni single çalışması “Bu Gece Bizim”de, Ceg ve Tankurt Manas ile dinleyiciyle buluşuyor. Altyapısı Fireonblack’in olan şarkıda mix ve mastering işlemlerinde Can Paşa imzası dikkat çekiyor.

Epicsode tarafından kliplendirilen projenin yönetmen koltuğunda ise İbrahim Gül oturuyor.

Bu Gece Bizim, tüm dijital platformlarda dinleyiciyle buluşurken, klibi de Basemode Records YouTube kanalında yayında.



